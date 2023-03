Pasticceria Mantero, la titolare genovese tra gli “Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana”

C’è anche una ligure tra i tre nuovi “Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana” premiati quest’anno dal maestro Iginio Massari. “Complimenti a Stefania Mantero, titolare della storica pasticceria Mantero, da 50 anni una vera e propria istituzione a Sampierdarena e ora anche simbolo dell’eccellenza ligure e italiana” scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui suoi profili social.

Figlia d’arte, Stefania Mantero ha portato le sue pasticcerie a essere uno dei punti di riferimento della tradizione dolciaria genovese. Nel 2020, il suo locale storico è stato insignito dalla guida Gambero Rosso come uno dei 1000 bar migliori d’Italia.

Nella cornice istituzionale di Cast Alimenti, ha superato l’esame di ammissione per entrare a far parte di Apei e, insieme a Dario Nuti e Paolo Staccoli, è entrata a far parte degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana.

La neonata associazione raccoglie, senza fini di lucro, le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce. Le imprenditorie più illuminate ed i tecnici più sapienti, che intendono offrire la propria esperienza per la formazione, la diffusione, la promozione della cultura dolciaria. E la Pasticceria Mantero ha trovato posto tra queste, con la sua tradizione che da oltre cinquant’anni dona ai genovesi un esempio di pasticceria di alta qualità. Torte, semifreddi, cioccolatini, pandolce genovese, biscotti, bigné. Tutto frutto di passione, tecnica, creatività e “una dose abbondante di pura golosità” – si legge sul sito dell’attività.