Giornata del bacio, le dieci panchine più romantiche in Liguria

Oggi è la Giornata internazionale del bacio. E noi viviamo in una delle regioni più romantiche d’Italia. Non serve certo un luogo preciso per scambiarsi baci e parole dolci, ma per l’occasione vi elenchiamo alcune panchine in Liguria che, grazie al panorama che offrono, renderanno ogni bacio con il vostro partner ancora più coinvolgente e romantico. Immerse tra il blu del mare e quello del cielo, ecco dieci panchine indicate dal sito istituzionale La mia Liguria per festeggiare questa giornata speciale con la vostra dolce metà.

Le storiche panchine di Belvedere Don Ga in corso Firenze, intitolato a Don Gaspare Canepa, da cui di può godere del panorama completo della città

in corso Firenze, intitolato a Don Gaspare Canepa, da cui di può godere del panorama completo della città Una qualsiasi panchina turchese sulla Passeggiata Anita Garibaldi , da cui si possono ascoltare le onde del mare

, da cui si possono ascoltare le onde del mare La prima panchina letteraria ligure, dedicata al cantore degli ulivi Francesco Biamonti, nella corte del palazzo comunale di Pontedassio, in provincia di Imperia

ligure, dedicata al cantore degli ulivi Francesco Biamonti, nella corte del palazzo comunale di Pontedassio, in provincia di Imperia La panchina di legno grezzo a Punta Manara , immersa nella macchia mediterranea e con vista sulla Baia del Silenzio di Sestri Levante e Riva Trigoso

, immersa nella macchia mediterranea e con vista sulla Baia del Silenzio di Sestri Levante e Riva Trigoso Una panchina con vista sulle Cinque Terre, tra mare, borghi, vigne e muretti a secco, posta accanto al Santuario di Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore

a Riomaggiore Una delle colorate panchine giganti nate dall’artista Chris Bangle, le “ Big Bench ”, sparse oltre che in Piemonte anche in Liguria, a Riva Ligure, Cosseria, Rossiglione, Roccavignale, Ronco Scrivia, Valbrevenna, Varazze e Mioglia

”, sparse oltre che in Piemonte anche in Liguria, a Riva Ligure, Cosseria, Rossiglione, Roccavignale, Ronco Scrivia, Valbrevenna, Varazze e Mioglia Una panchina immersa nel bosco che circonda il Lago delle Lame , nel Parco dell’Aveto, a 1048 metri

, nel Parco dell’Aveto, a 1048 metri La panchina sopra a Castello Doria a Porto Venere, da cui si gode il panorama che abbraccia l’Isola Palmaria, la celebre Grotta di Byron, la chiesa di San Pietro

a Porto Venere, da cui si gode il panorama che abbraccia l’Isola Palmaria, la celebre Grotta di Byron, la chiesa di San Pietro Una delle romantiche panchine del lungomare che collega Lerici a San Terenzo, su cui forse si sedettero, alla ricerca di ispirazione, autori che della Liguria si innamorarono, come Mary Shelley e suo marito Percy Bysshe Shelley.

La foto di copertina è del lettore @andrea.lomba89 che ci ha taggati su Instagram