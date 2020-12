Luoghi del Cuore Fai, "Italia sopra i 600 metri": tra le bellezze Pentema, Forte Diamante, Castello della Pietra

Abbiamo parlato della classifica nazionale provvisoria dei Luoghi del Cuore Fai, che a votazioni concluse vede al primo posto la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che unisce le bellezze di Liguria, Piemonte e Francia.

Ma non è l'unica classifica che ha promosso il Fai quest'anno: il censimento infatti si è eccezionalmente arricchito di due classifiche speciali. La prima dedicata all’"Italia sopra i 600 metri", cioè a luoghi che appartengono alle aree interne montane del Paese, di cui la Fondazione si sta occupando anche attraverso il Progetto Alpe e che coprono da sole il 54% del territorio nazionale: zone che sono diventate la periferia del Paese, in sofferenza per la carenza di servizi e infrastrutture che rende le condizioni di vita più difficili, ma anche contraddistinte da una bellezza indiscutibile, spesso intatta e dominata dalla natura, in cui vivono comunità di cui riscoprire la storia, le tradizioni e il potenziale. La seconda, relativa ai "Luoghi storici della salute".

Liguria, i luoghi più belli delle alture

E la Liguria ha una sua classifica speciale, sempre provvisoria (i risultati definitivi verranno divulgati tra febbraio e marzo 2021) tutta dedicata alle bellezze "sopra i 600 metri": nella top 10 delle meraviglie da scoprire, oltre alla Ferrovia delle Meraviglie, c'è Bajardo in provincia di Imperia con la sua area naturale e le rovine della chiesa di San Niccolò, e poi la Val di Vara nello spezzino, e ben 6 mete in provincia di Genova: il suggestivo Forte Diamante, il meraviglioso borgo di Pentema, frazione di Torriglia (che quest'anno purtroppo a causa della pandemia ha dovuto rinunciare al suo Presepe), Roccatagliata di Neirone in Valfontanabuona, le 6 fontane di Alpe Gorreto, l'imponente Castello della Pietra di Vobbia, e il borgo di Amborzasco.