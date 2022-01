Luci di Natale: Genova e Porto Venere le regine su Facebook

Le regine delle luminarie natalizie della Liguria sono Genova e Porto Venere. A incoronare i due Comuni sono stati quasi 50mila cittadini che, tra le oltre 684mila persone raggiunte, hanno partecipato attivamente con il loro voto al contest Facebook promosso da Regione Liguria e avviato lo scorso 8 dicembre, in occasione della festività dell'Immacolata, quando sono state accese le luci di Natale nei comuni del territorio regionale.

Ben 10mila liguri hanno votato a colpi di click durante la finale che ha decretato la vittoria del capoluogo e del borgo dello spezzino: Genova nella categoria dei Comuni con più di 20mila abitanti (8 partecipanti) e Porto Venere per i Comuni più piccoli (27 partecipanti). Il contest di quest’anno si è infatti svolto in due tornei separati a seconda della dimensione dei comuni, con una struttura a torneo a eliminazione diretta. Regione Liguria metterà quindi a disposizione di Genova e Porto Venere altrettanti influencer per la promozione dei rispettivi territori.

"Anche quest’anno il gioco ha riscosso l’attenzione dei liguri e degli italiani affezionati ai nostri borghi e alle nostre città - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - offrendo loro l’occasione di conoscere ancora di più le bellezze della nostra terra attraverso gli allestimenti delle luci natalizie lungo la costa e nell’entroterra. I social network si confermano anche in questo caso uno strumento fondamentale per la promozione turistica e la valorizzazione del territorio. La nostra iniziativa è stata utile anche per ribadire come la Liguria sia una destinazione turistica tutto l’anno, grazie alle sue attrattive che vanno ben oltre il nostro bellissimo mare e le nostre splendide spiagge".

Nell’ambito del contest sono state raggiunte 684.463 persone, solo per la finale tra le grandi città tra Genova e Albenga ben 150mila. Hanno partecipato al gioco con il loro voto complessivamente 48.967 persone, ben 10mila solo per la finale tra le big.