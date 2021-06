Luca, nel nuovo film Disney Pixar anche un omaggio all’ascensore di Castelletto

Un momento commovente per molti genovesi e castellettini

Il poeta Giorgio Caproni gli ha dedicato dei versi, è stato il protagonista di numerose scene di film e serie tv, e adesso l’ascensore di Castelletto spunta anche in “Luca”, il nuovo film Disney Pixar ambientato in Liguria e diretto dal regista Enrico Casarosa.

Il film ha debuttato su Disney Plus il 18 giugno, e sono stati tantissimi i genovesi che hanno voluto ritagliarsi qualche ora per vederlo. E ai più attenti non è sfuggita, nei titoli di coda, un’immagine di Luca e Giulia, due dei protagonisti del film d’animazione, vicino all’ascensore liberty che porta a Spianata Castelletto.

Un momento commovente per molti genovesi e castellettini, che hanno apprezzato la scelta del regista di inserire uno dei simboli di Genova nel film.