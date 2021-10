"Luca", mostri marini e antiche leggende liguri: il collegamento tra film e tradizione

Il film di animazione "Luca" di Disney Pixar parla di amicizia e inclusione, tematiche che tra poco verranno riprese su Disney+ con il sequel, il corto "Ciao Alberto".

I protagonisti del film ambientato in Liguria, infatti, sono due "creature marine", viste dagli umani come mostri minacciosi, in realtà innocue e amichevoli. Arrivano in superficie per esplorare il paese di Portorosso trasformandosi in due ragazzini, ma alla fine l'intera comunità del borgo si accorgerà della loro vera identità. Sapranno accettarli per quello che sono?

La presenza di creature marine fantastiche nel nostro mare, al di là del film, è un tema che ritroviamo spesso in molte antiche leggende liguri tramandate oralmente - e poi per iscritto - di genitori in figli, nelle famiglie di pescatori e marinai. Spesso sono mostri cattivi, ma non mancano esempi di creature benevole.

C'è, ad esempio, la storia del mostro, del tesoro e del pirata di Paraggi: qui, l'anima di un feroce pirata, a seguito di naufragio, si trasformò in un enorme mostro marino per salvaguardare il suo tesoro sommerso.

Italo Calvino, poi, nel suo libro che raccoglieva le fiabe italiane, ha inserito la leggenda ligure dell'"uomo verde d'alghe", con un enorme polpo che rapisce la principessa di turno. Ma non mancano nemmeno i mostri buoni, come il gigantesco polpo che salvò Tellaro dai saraceni, arrampicandosi sul campanile e suonando la campana quando la vedetta si era assentata.

Tra le leggende più famose, inoltre, c'è quella del drago che scelse la baia di San Fruttuoso come sua dimora: il mostro venne sconfitto, e al posto del suo antro venne costruita la famosa abbazia di San Fruttuoso.