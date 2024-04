“Luca”, il film della Disney ambientato in Liguria arriva per la prima volta al cinema

Finalmente, a tre anni dall’uscita, potremo goderci il film di animazione “Luca” sul grande schermo, con tanto di popcorn e poltrona. Dopo il debutto del 18 giugno 2021, soltanto sulle piattaforme di streaming a causa della pandemia, il film Disney Pixar diretto dal regista genovese Enrico Casarosa sarà nelle sale durante il mega-ponte dell’Anniversario della Liberazione e del Primo Maggio.

Luca verrà infatti proiettato per la prima volta nei principali cinema genovesi - ovvero The Space al Porto Antico e UCI Cinema alla Fiumara - da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio, durante l’orario pomeridiano. Sarà dunque un’emozione nuova sia per chi non l’ha ancora visto sia per chi ha avuto la possibilità di guardarlo soltanto sulla televisione di casa. Sullo schermo del cinema, i colori del mare e delle casette pastello presenti nel film avranno tutto un altro colore.

L’ambientazione cinematografica è ben riconoscibile: sulla pellicola è Portorosso, ma sulla cartina sono le Cinque Terre. Qui avevamo elencato i 10 dettagli che fanno capire che è inequivocabilmente ambientato in Liguria. Meta turistica di milioni di turisti stranieri, i caruggi e i porticcioli liguri ospitano le imprese di Luca e Alberto, i due bambini-mostri marini disposti a qualsiasi cosa pur di vincere una gara che ha in palio l’iconica Vespa. E fanno da cornice ad una celebrazione dell'amicizia e a una grande avventura ambientata nella nostra regione tra mare, pesto, focaccia e personaggi e scorci a noi familiari.

“Luca” a Genova: giorni e orari di programmazione al cinema

The Space Porto Antico

25 aprile: ore 15, ore 17.30

26 aprile: ore 15, ore 17.30

27 aprile: ore 15, ore 17.30

28 aprile: ore 15, ore 17.30

UCI Cinema Fiumara