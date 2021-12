Domenica 23 gennaio alle ore 20 presso Le Terrazze del Ducale si terrà la cena teatrale "Londra Vittoriana: Le Donne di Jack Lo Squartatore" a cura di Genova Dreams. Un'iniziativa nata per raccontare le atmosfere misteriose della città vittoriana per eccellenza attraverso lo storytelling e il burlesque.

Nasce propria in questa città l'arte del burlesque: la prima traccia come rappresentazione teatrale si trova intorno nel 1850 in Inghilterra e si deve ad una donna, Lucia Elizabeth Bartolozzi Vestris, di origini italiane, avvenente, dotata di una voce limpida e dolcissima e di notevoli capacità sceniche; è stata una delle più grandi interpreti di opere comiche e di canzoni dell'epoca romantica e vittoriana, debuttò al King’s Theatre ed ottenne un successo strepitoso nella parte di Don Giovanni nel burlesque di Moncrieff Giovanni in London.

Si narra che costei conobbe le donne di Jack Lo Squartatore, leggenda e mistero si mescolano: "Polly, Annie, Elizabeth, Kate e Mary Jane non erano delle donne 'perdute', non erano solo 'prostitute'. Erano state figlie, mogli, amanti, madri. Donne che dimenticavano le loro sofferenze lasciandosi annebbiare dall'alcol. Solo una di queste donne, Mary Jane, era una prostituta. Donne che avevano sognato un destino migliore di quello che la sorte ha alla fine riservato loro: una vita di stenti, trascinandosi da un pensionato all'altro fino all'incontro con il coltello micidiale dello Squartatore".

Inizia qui uno storytelling colorato e suggestivo con le voci di Sophie Lamour, Deborah Carelli, alla scoperta delle vittime di Jack lo Squartatore tra i vicoli maleodoranti di Whitechapel, il malfamato quartiere londinese. Per scoprire segreti e misteri oscuri della Londra vittoriana le donne de L'Amour Burlesque interpreteranno coreografie oniriche e spettacolari con sensuali ventagli di piume bianchi di Burlesque Vintage. Uno spettacolo unico per addentrarsi nella storia di una delle città più misteriose della vecchia Europa.

Menù

Aperitivo di benvenuto

Lasagne al forno

Arista in crosta su schiacciata di patate al verde

Tortino al cioccolato

Caffè vini acqua

35 euro

Green pass obbligatorio, posti limitati, prenotazioni al 3404910024