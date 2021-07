Matrimoni a Genova e provincia: 10 location da sogno gettonatissime dagli sposi

Luoghi segreti ed eleganti a Genova e dintorni in cui celebrare le proprie nozze

Si sa, ogni coppia di sposi vuole un matrimonio unico ed esclusivo, magari da celebrare in una location spettacolare.

Anche a Genova ci sono alcune strutture molto richieste, tra castelli storici, giardini, spazi vista mare, ville e ristoranti che mettono a disposizione spazi esterni e interni da sogno.

Andiamo a vedere, secondo Matrimonio.com, uno dei portali leader in Italia nel settore del wedding, 10 location eleganti a Genova e dintorni in cui celebrare le proprie nozze.

1. Castello Becchi

Località Tercesi, 99, Scoffera (Genova)

Un contesto storico perfettamente conservato composto da ambienti interni con arredamenti sobri ed una struttura in mattoni a vista, perfettamente personalizzabile a seconda delle vostre necessità.

Gli spazi esterni, invece, si dimostreranno perfetti per allestire alcuni momenti del banchetto e per scattare fotografie ricche di suggestione con uno sfondo naturale rigoglioso.

2. L'Esedra di Santo Stefano

Via alla Chiesa di Santo Stefano 3, Sestri Levante

Sale affrescate, decorate ed arredate con pregevoli elementi d'epoca che contribuiscono a creare un'ambientazione raffinata e prestigiosa. Dalle ampie finestre che si immergono sul parco si gode dell'incantevole vista del Golfo del Tigullio.

Esternamente lo parco secolare della tenuta offre scorci incantati dove a fare da padroni sono il profumo e i colori degli alberi secolari e di un curatissimo giardino mediterraneo.

3. Villa Passo d'Oro

Via Lanfranco 97, Genova

La location, ubicata a pochi km dal centro di Genova (circa 6 da corso Europa), gode di una posizione riservata e mette a disposizione degli sposi una grande area verde dove, approfittando dell'ampio bordo piscina e dell'accogliente e rigoglioso giardino che circonda la struttura, potrà essere allestito un banchetto nuziale.

4. Villa Grit

Via Giovanni Garrè 52, Savignone

Situata sulle colline della Valle Scrivia, Villa Grit è una location che gode di grande fascino, e mette a disposizione diversi spazi sia interni che esterni, da sfruttare secondo le vostre esigenze.

Il giardino con alberi da frutta e un immenso parco circondano la villa, e sono perfetti per organizzare la cerimonia in loco o per realizzare un elegante servizio fotografico.

5. Chiostro dei Canonici di San Lorenzo

Via Tommaso Reggio 20, Genova

Un luogo caratterizzato da un'atmosfera suggestiva e raffinata, il fascino di una struttura complessa e articolata, eretta come residenza dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo nella seconda metà del XII secolo, un ambiente originale dove allestire un matrimonio.

Il Museo Diocesano di Genova apre le sue porte e accoglie gli sposi nel suggestivo chiostro.

6. Palazzo Gio Carlo Brignole

Piazza della Meridiana 2/15, Genova

Struttura ricca di storia, fascino e cultura. Antica residenza della nobiltà genovese, con i suoi affreschi, arazzi, dipinti e statue offre un luogo elegante e raffinato.

Le sale affrescate da Grogorio e Lorenzo De Ferrari, con i più affascinanti temi mitologici, sono molto suggestive. Per chi vuole scoprire la magia di sposarsi in uno dei palazzi dei Rolli.

7. Agueta du Sciria

Via Pecorara 18/a, Arenzano

Situata tra mare e campagna, fuori dal centro abitato e con una bellissima vista mare; all’interno le sale sono caratterizzate da una calda e accogliente atmosfera.

All’esterno, il grande giardino, la terrazza e la zona della piscina permettono di avere una grande varietà di spazi nei quali ambientare i diversi momenti della festa.

8. Hotel Continental

Via Pagana 8, Santa Margherita Ligure

A Santa Margherita Ligure situato sul promontorio di Pagana tra Portofino e Rapallo, immerso in un paesaggio lussureggiante tra il verde delle colline e l'azzurro del mare, si trova l'Hotel Continental, elegante struttura alberghiera che si immerge nella deliziosa e profumata macchia mediterranea con accesso diretto al mare e spiaggia privata.

A disposizione un ampio parco secolare, che ospita vegetazione mediterranea di vario tipo.

9. Hotel Cenobio dei Dogi

Via Cuneo 34, Camogli

Tra il caratteristico borgo marinaro di Camogli e il paesaggio verde del monte di Portofino, l'Hotel Cenobio dei Dogi è una perla della riviera Ligure, pronta ad accogliere i banchetti in splendidi ambienti panoramici.