Tiramisù che passione: un locale di Genova tra i migliori d'Italia

Tiramisù che passione: ma mentre questo buonissimo dolce a base di caffé, savoiardi e mascarpone, servito sul piattino oppure ultimamente in bicchieri, recipienti e barattoli di vetro, si può trovare in quasi tutti i ristoranti e le pasticcerie, non sono tanti i locali che lo sanno preparare davvero a regola d'arte.

50 Top Italy, portale dedicato all'enogastronomia italiana, nella sua guida "Pasticcerie 2022" ha inserito anche i locali più quotati per questo particolare dolce: tra i venti locali che hanno vinto il riconoscimento "Top Tiramisù 2022 - Caffè Borbone Award" ce n'è anche uno genovese, al diciottesimo posto, coniugando gusto, qualità degli ingredienti e presentazione del dolce.

Si tratta del già pluripremiato "Douce" in piazza Matteotti. Secondo la guida di 50 Top Italy, "il pasticciere è Michel Paquier, francese, anzi, un «quasi bretone» come ama definirsi. Il suo Douce, Pâtisserie Café è stato aperto - dopo una lunga gavetta in pasticcerie tradizionali genovesi - in piazza Matteotti, praticamente a Palazzo Ducale. Un locale dallo stile minimalista molto curato, dove si può anche pranzare, con un piccolo menu alla carta e qualche buona bottiglia italiana e francese. Sono ottimi i lievitati, i dolci alla frutta (sempre solo di stagione); la millesfoglie, nelle varie versioni, è da manuale, mentre merita una menzione speciale il settore del cioccolato e, in particolare, della pralineria".