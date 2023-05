Locali in centro dove poter allattare e cambiare il proprio bambino

L’orologio biologico dei bambini non aspetta nessuno. E capita spesso a genitori in giro per commissioni di dover trovare un posto tranquillo in centro per poter cambiare il pannolino o allattare il proprio bambino. Abbiamo raccolto qui i locali “amici dell’allattamento”, nati da un’iniziativa di We love moms con il patrocinio di Confcommercio. Sono locali, contrassegnati da un adesivo sulle vetrine, che permettono a mamma e papà di sedersi e prendersi cura del figlio, senza obbligo di consumazione.

Locali dove allattare e con fasciatoio

A Rumenta in via dei Giustiniani

L’Atelier del Caffè in via Luccoli

Bar Berto in piazza delle Erbe

Bar Giardini Luzzati

Biggie in piazza delle Erbe

Il Botteghino in piazza delle Vigne

Cambio stanza in vico del Fieno

Casa di quartiere Madda 52 in via della Maddalena

Cremeria delle Erbe in vico delle Erbe

Le delizie dell’amico in via Canneto il Lungo

Enoteca Galata 81 in via Galata

Giano Bistrot in piazza delle Erbe

Gradisca Café in piazza delle Erbe

Libreria Piazza delle Erbe

Infusione cucina & yoga store in salita della Tosse

Marpione burger & bar in via Cesarea

Mentelocale a Palazzo Ducale in piazza Matteotti

Mentelocale a Palazzo della Borsa in via XX Settembre

Mentelocale a Palazzo Rosso in via Garibaldi

Mentelocale a Palazzo Reale in via Balbi

Movement Personal Training in via Cesarea

Murena Suite in via XX Settembre

Negroneria genovese in salita alla Torre degli Embriaci

Osteria da Gaia in vico dell’Argento

Palazzo Tursi in via Garibaldi

Pasticceria Liquoreria Marescotti in via Fossatello

Rooster Streetfood Rotisserie in via Fiasella e in piazza Matteotti

Les Rouges cucina & cocktails in piazza Campetto

In centro a Genova inoltre sono dotati di fasciatoio i seguenti esercizi commerciali: