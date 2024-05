Linea Verde: dove guardare la puntata "Liguria, la vita del pesto" andata in onda su RaiUno

La puntata si apre con primi piani sul pesto appena preparato e panoramiche sulle distese verdi di basilico all’interno delle serre di Pra’. Si prosegue con droni su Boccadasse, su Camogli, sul porto di Genova. L’appuntamento con Linea Verde andato in onda domenica 28 aprile 2024 su Rai1 ha avuto come protagonista il capoluogo ligure, le sue bontà e le sue bellezze. Per guardare, o riguardare, la puntata, basta registrarsi su RaiPlay.

I tre conduttori, Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, si incontrano sugli scogli di Boccadasse con due mazzetti di basilico in mano e da lì danno inizio alla loro scoperta del territorio. Si dirigono a Pra’ e provano in prima persona a cimentarsi con la preparazione del pesto alla genovese - sotto l’occhio supervisore dell’ideatore del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio Roberto Panizza - per poi andare a visitare le serre di basilico e scoprirne i segreti.

Seconda tappa del viaggio per Peppone è il porticciolo di Camogli, dove due pescatori raccontano il loro lavoro quotidiano di pesca e rammendo delle reti. Livio Beshir entrerà invece in uno dei simboli della città di Genova, l’Acquario: un vero e proprio tesoro di biodiversità, composto da circa 10.000 esemplari di 400 specie provenienti da tutti i mari del mondo.

Dopo essersi avvicinati ai pinguini, gli spettatori vengono accompagnati nel cuore dell’Alta Val Polcevera, a Ceranesi, dove una ragazza vive a stretto contatto con le sue capre camosciate e produce formaggio. La puntata si chiude quindi con Livio, Margherita e Peppone di nuovo sulla spiaggia di Boccadasse, dove festeggiano la loro avventura con un brindisi e un assaggio di piatti tipici liguri.