Bando da 1,5 milioni di euro per lungometraggi e serie tv girati in Liguria

Per incentivare le produzioni cinematografiche e televisive sul territorio ligure apre un bando con un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro. La misura è rivolta a imprese di produzione italiane, europee ed extraeuropee che realizzino lungometraggi o serie tv in Liguria, effettuando in regione almeno il 30% dei giorni di riprese e il 20% della spesa preventivata.

Sono ammessi ad agevolazione sia lungometraggi (durata superiore a 52 minuti), sia serie televisive (di durata superiore a 90 minuti). L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura minima del 35%, massima del 60% della spesa ammissibile. Sono ammessi ad agevolazione progetti con costi non inferiori a 300 mila euro.

Di seguito le tipologie di spesa che concorrono al costo di produzione, effettivamente sostenute nel territorio ligure:

compensi per personale residente in Liguria, impiegato nella realizzazione del progetto;

beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria;

beni durevoli acquisiti/ noleggiati da fornitori con sede legale/operativa in Liguria (i costi dei beni acquisiti sono riconosciuti nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto);

le spese relative a prestazioni effettuate dai titolari, dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa richiedente, se residenti in Liguria, purché dalla documentazione contabile si evinca che sono riferite ad una specifica attività del progetto;

costi per permessi autorizzazioni;

costi indiretti (nel limite massimo del 15% dei costi di personale);

spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Liguria, fino a un massimo del 10% delle speseammissibili.

Il bando è retroattivo al 1° gennaio 2023 e la rendicontazione finale di spesa, ad interventi conclusi, deve essere prodotta entro il 28 novembre 2024. Le domande possono essere presentate, mediante la procedura Bandi on line di Filse, dal giorno 26 ottobre 2023 al 15 novembre 2023.