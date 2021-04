Un libro di barzellette sui genovesi per sdrammatizzare il lockdown del mondo dello spettacolo

"Mugugnando me la rido": questo è il titolo del nuovo libro di barzellette sui genovesi per sdrammatizzare il lockdown del mondo dello spettacolo: nel testo, nato da un'idea di Dario Rigliaco, sono stati coinvolti attori e artisti per rappresentare battute e freddure "al pesto".

Con la collaborazione di tre partnership "icone" liguri: lo street food di Camugin, il pastificio Novella e il romanzo "Tutta un'altra storia" del ligure Consoli, è stato messo in piedi uno shooting fotografico professionale, seguendo ogni norma anti-covid che ha permesso a 2 attori alla volta, di poter rappresentare in uno scatto una barzelletta del libro. Insomma, un modo per metterci la faccia senza infrangere le regole che, in questo momento, limitano il settore dello spettacolo.

Sono i ragazzi della D&E Animation di Genova ad aver aderito all'idea, mettendo a disposizione anche i tecnici per realizzare l'opera. I due fotografi, Marino e Messina, hanno così immortalato le facce simpatiche di chi si è prestato, volontariamente, vestito da vero "mugugnone genovese" negli studi adibiti.

Tra gli attori, Mario Giustini, il protagonista di "30'to hell" (l'action-movie girato in Valbormida nel 2020 che sarà presentato quest'anno): «Ricordo le serate estive, da bambino, quando dopo cena ascoltavo gli adulti che si davano botta e risposta a suon di barzellette. Alcune erano “piccantine”, e tanto già bastava per farmi arrossire e comparire un sorriso che mal celavo dietro uno spavaldo e inverosimile atteggiamento da uomo. Appena Dario mi ha proposto la partecipazione a “Mugugnando me la rido” non ho esitato un istante. Una sana risata in questo momento è ciò che ci vuole per smorzare l'attesa per la ripartenza».

Il libro è disponbiile su Amazon a un prezzo promozionale di 4.99 euro.