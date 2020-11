"Gaia e il popolo della Luna": da due autori genovesi un libro illustrato sulla diversità

Dalla penna dello scrittore Simone Morini e dai colori della pittrice Irene Tamagnone - entrambi genovesi - è nata una delicata storia di amicizia e integrazione, "Gaia e il popolo della Luna" (La Leggerìa), libro illustrato sulla diversità.

Il libro, adatto ai bambini dai 6 anni, affronta il tema della diversità in modo universale, per adattarsi a ogni situazione in cui si parla del contatto con l'altro.

La storia parla del viaggio di una bimba e della sua gatta verso la luna: i due incontrano un mondo che vive un contrasto tra luci e ombre. Sarà proprio lì che Gaia rifletterà sulla necessità dell'ombra per scoprire la luce.

Sia l’autore che l’illustratrice di questa pubblicazione sono genovesi e intendono diffondere sul territorio il messaggio che il libro veicola, in un’ottica di riavvicinamento all’altro, nonostante il distanziamento sociale che caratterizza il momento storico che stiamo vivendo.