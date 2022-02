La Genova del fantasy "Igor Righo" tra incantesimi e caruggi: "Così voglio far scoprire la città esoterica"

Ci sono i caruggi, il castello D'Albertis, forte Diamante, il cimitero di Staglieno e tanti altri luoghi di Genova - conosciuti e meno - in "Igor Righo e l'Espresso di Mezzanotte", libro fantasy di Alessio Baroni edito da Erga che si propone di esplorare la Superba da un nuovo punto di vista.

Il protagonista del libro (destinato con tutta probabilità ad essere il primo capitolo di una saga) è Igor, un giovane mago ungherese che si trasferisce con la madre Dorina a vivere nella Superba, città che custodisce straordinari segreti magici. Il ragazzo potrà contare su Martina e Mirko, due nuovi amici, che lo seguiranno nella ricerca dell'Espresso di Mezzanotte, ultimo treno magico esistente, capace di raggiungere il regno incantato in cui è imprigionato il dottor Hypnosius, uno dei più celebri maghi di ogni tempo e zio del giovane protagonista.

Baroni nella vita è dipendente di Coop Liguria, ma da sempre unisce al lavoro la passione per l'illustrazione e il fumetto: con "Igor Righo" nasce anche il suo primo romanzo, uno dei primi fantasy ambientati a Genova. "Ho scelto la mia città - racconta l'autore a GenovaToday - perché è una città che ha molti misteri e mi è piaciuta l'idea di far conoscere le sue parti più nascoste tramite il libro. Volevo far percepire il lato esoterico della Superba che è poco conosciuto, ci sono tanti aspetti interessanti".

Il mondo di Igor, antieroe un po’ goffo, ricorda quello di Harry Potter ma anche e soprattutto, secondo le parole dell'autore, quello di alcuni personaggi usciti dalla penna di Charles Dickens. Nel romanzo si mescola la nostra realtà con mondi incantati, uniti dal fil rouge della magia ma anche dell’amicizia tra i protagonisti, la loro vera forza.

Dal libro si passa alla realtà, perché ad impersonare dal vivo i magici personaggi del romanzo sono i cosplayer di Avventure Cittadine, famosi per i loro eventi a tema Harry Potter, tra cui l'Hogwarts Express sul trenino di Casella per cui ricevono richieste da mezza Italia e dall'estero. Dall'incontro tra l'associazione e Baroni è nata, domenica 20 febbraio, "Il Sestiere di Igor", caccia al tesoro e avventura magica nel centro storico.

"Vedere i miei personaggi che prendono vita per me è un sogno che si avvera - spiega Baroni - e con Avventure Cittadine è nata una splendida sintonia. Sono persone che tengono molto a quello che fanno, amano il fantasy, e la passione si vede: bisognava trovare persone che fossero in grado di far prendere vita ai personaggi esattamente come intendevo io, e loro ci sono riusciti, quando ho visto le prime interpretazioni mi sono emozionato".

Il libro, illustrato dall'autore, contiene una mappa della 'Superba magica' con i luoghi in cui è ambientato il romanzo di circa 300 pagine, e tramite qr code è possibile vedere le fotografie delle location, sovrapponendo realtà e fantasia, come il 'portale magico' di via di Montesano, porta dei Vacca che per i maghi diventa 'porta di sotto' o ancora la 'spiaggia del veliero perduto' che - anche se i 'non maghi' non lo sanno - si trova a Boccadasse. Perché la magia, come dice il dottor Hypnosius al nipote Igor, "è tutta intorno a noi".