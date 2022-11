I libri in uscita a novembre 2022: le novità da non perdere

Per contrastare il grigiore e il freddo dell’autunno non c’è niente di meglio che rilassarsi con una buona lettura e staccare da tutto per qualche ora.

Il mese di novembre porta con sé tanti nuovi titoli pensati per ragazzi, per amanti dei gialli o semplicemente per chi attende il ritorno del suo scrittore preferito. Per non rischiare di farsi trovare impreparati, ecco alcuni titoli da acquistare subito.

Foto mosse di famiglie immobili di Valerio Lundini

Il comico Valerio Lundini, dopo il successo di “Era meglio il libro”, il primo novembre torna con una raccolta di racconti dedicata alle stelle dello spettacolo convinte di essere morte, ai film che viaggiano nel tempo, a video virali che si trasformano in contenuti con conseguenze penali e di molto altro ancora.

Il segreto sepolto. La confraternita delle streghe di Kass Morgan

Se si amano i libri fantasy, non si può perdere il nuovo capitolo della saga di Kass Morgan, uscito il primo novembre. Ora Scarlett Winter è diventata presidentessa della confraternita ed è disposta a tutto per impedire che le sue sorelle cadano vittime di forze malvagie. Per farlo dovrà riunire le ex allieve della confraternita come la madre e la sorella e le sue compagne, tra cui Vivi Devereaux. La ragazza da quando è entrata nelle Kappa Rho Ni ha capito cosa vuol dire far parte di un gruppo, inoltre la sua vita va a gonfie vele perché ha incontrato il ragazzo dei suoi sogni. Quando Scarlett le affida un compito nella confraternita, Vivi fa di tutto per dimostrare la sua dedizione, ma durante i suoi studi sulla stregoneria si imbatte in una magia misteriosa e in un demone in cerca di vendetta. Le due ragazze dovranno fare di tutto per salvare le compagne e la congrega dai pericoli che minacciano la loro sopravvivenza.

La stella del deserto di Michael Connelly

Il re del thriller Michael Connelly torna in libreria il 15 novembre con un nuovo volume ricco di suspense. Harry Bosch è ossessionato da un caso irrisolto: una famiglia è stata sterminata da un assassino ancora a piede libero. Sa che per risolverlo dovrà chiedere aiuto a Renée Ballard. La donna stanca della burocrazia troppo lunga e della misoginia che impazza nella polizia di Los Angeles ha deciso di lasciarla. La possibilità di diventare capo della nuova unità dedicata ai crimini irrisolti all'interno del LAPD, però, la fa tornare sui suoi passi. Tra le prime scelte per formare la squadra c’è Harry Bosch, diventato detective freelance: l'uomo sa che con i mezzi di Renée può finalmente incastrare l’assassino del cold case che da anni lo perseguita.

La casa delle luci di Donato Carrisi

E il maestro del thriller italiano, Donato Carrisi, torna l’8 novembre con un nuovo avvincente libro, che vede come protagonista Eva, una bambina di dieci anni che vive solo con un governate e una ragazza alla pari finlandese, Maja, in una casa in collina. Dei genitori non si sa nulla e sarà proprio Maja preoccupata per l’amico immaginario, e forse pericoloso, di Eva a cercare l’aiuto del miglior ipnotizza di Firenze: Pietro Gerber. La reputazione dell’uomo, però, è in rovina e lui sta attraversando un momento difficile, ma nonostante questo accetta di aiutare Eva. La voce del bambino immaginario che parla attraverso la bambina quando lei è sotto ipnosi gli ricorda qualcuno, ma soprattutto quella voce conosce cosa è successo a Pietro in una lontana estate quando a undici anni è morto e tutto quello che è successo dopo quel tragico avvenimento ancora lo tormenta.

Scheletro femmina di Francesco Cicconetti

In libreria dall’8 novembre, questo libro racconta la storia di Francesco, a partire dall’infanzia e attraverso un percorso in cui quei legami che lo hanno accompagnato nel corso della vita sono stati la chiave per permettergli di scoprire il suo vero essere. Per Francesco l’amore incondizionato della nonna Gioli è stato fondamentale, come quello per Sara e quello che sta costruendo nei confronti di sé stesso. Il racconto di Francesco è crudo, mischia realtà e fiction ma soprattutto è la storia di una trasformazione personale unica che ha come obiettivo scoprire quello che realmente si è.

La disperata ricerca d’amore di un povero idiota di Pif

L’8 novembre arriva anche il nuovo libro di Pif, in cui si parla di amore e di come per alcuni non sia una formula matematica. Ne è convinto Arturo fino a quando non incontra un suo irritante ex compagno di classe, Gianfranco Zamboni, diventato ingegnere informatico. Arturo si rendere improvvisamente conto che mentre lui ha trascorso gli ultimi anni dedito solo al lavoro, amici e conoscenti si sono sposati, convivono o sono diventati genitori. Alla soglia dei quarant’anni è disposto ad affrontare quello che lo ha sempre spaventato: l’amore. Ma come si fa a trovare l’anima gemella? La soluzione gliela fornisce il suo ex compagno di scuola che sta sperimentando una app per scoprire l’affinità tra le persone. Arturo accetta di partecipare all'esperimento e scopre di avere 7 anime gemelle sparse nel mondo. Decide di intraprendere il viaggio alla ricerca del vero amore, ma durante il percorso scoprirà sé stesso e cosa vuol dire davvero trovare l’anima gemella.

Io, Jack e Dio di Andrea De Carlo

Ritorna in libreria l’8 novembre anche Andrea De Carlo con un nuovo romanzo in cui i protagonisti sono Mila e Jack, due ragazzi che si conoscono fin dai tempi in cui da piccoli trascorrevano l’estate dalle nonne a Lungamira, una cittadina adriatica. Nel corso degli anni il loro rapporto, nato dalla promessa di sincerità assoluta, rimane vivo nonostante lunghi periodi di lontananza, ma alimentato da un’intensa corrispondenza. Improvvisamente il loro legame si interrompe, Jack sparisce per sette lunghi anni, fino a quando riappare improvvisamente in una veste inattesa.

Cronache dal Paradiso di Serena Dadini

Il nuovo libro della presentatrice e scrittrice Serena Dandini, in uscita l’8 novembre, è pieno di fascino, ironia e avventura. Tra le pagine la storia personale dell’autrice si intreccia con quella di uomini e donne che hanno inseguito un sogno fino all’ossessione. Tutto parte dal ricordo dell’infanzia trascorsa in una villa di Viterbo, dove si è imbattuta in personaggi famosi e sconosciuti che hanno affrontato viaggi reali o mentali, tutti mossi dal desiderio di aspirare all’assoluto.

La foresta del male di James Patterson

Il mese di novembre segna il ritorno di un altro grande maestro del thriller: James Patterson che narra la storia della famiglia Bennett. Il detective Michael dopo aver scoperto che il figlio spacciava, è riuscito a far arrestare i criminali che gestivano il traffico di stupefacenti. Nonostante la buona riuscita dell’operazione, l’uomo viene sospeso e poi reintegrato, una macchia nella sua carriera che lo spinge a prendersi un periodo di pausa con tutta la famiglia. Decidono di partire per il Maine, ma una volta arrivati Michael si rende conto che la comunità che li ospita nasconde qualcosa di oscuro, un chiaro segnale è la sparizione di due ragazzi. La polizia locale chiede aiuto a Bennett che vuole approfittare del caso e cogliere l’occasione per riscattarsi. Le indagini si rivelano subito complicate, la comunità è chiusa in sé stessa, l’unico alleato è una strana ragazza dimenticata da tutti.

Cuore puro di Roberto Saviano

Il 9 novembre Roberto Saviano torna con un nuovo romanzo, in cui i protagonisti sono Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, ragazzi di 10 anni con la passione per il calcio. Per loro questo non è solo uno sport, ma una boccata d'aria pura che li aiuta a rompere con la quotidianità della vita nella periferia nord di Napoli. Quando il boss locale gli offre del denaro per giocare nella piazza di spaccio, per loro è un sogno, in cambio dovranno solo urlare quando si avvicina la volante della polizia. In poco tempo si rendono conto che la camorra ha usato la loro più grande passione per piegarli alla sua logica, ma nei lunghi pomeriggi in cui i quattro si sfidano imparano anche cosa vuol dire la libertà.

