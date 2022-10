Quali libri leggere per Halloween 2022

La notte di Halloween è una serata piena di mistero e di brividi. Tutti subiscono il fascino di questa tradizione di origine celtica, molti non vedono l’ora di travestirsi con costumi coordinati o divertenti per fare il tour di dolcetto o scherzetto tra giardini infestati di elfi o case decorate per l’occasione.

Se si desidera scoprire le origini di questa serata, ci sono alcuni titoli da non perdere.

Streghe

Le protagoniste assolute della notte più spaventosa dell'anno sono le streghe, al centro di numerosi racconti e leggende. Per conoscere tutto su questi personaggi e renderle protagoniste dei tuoi racconti, puoi farti ispirare da questo libro. La raccolta prende spunto dai romanzi pulp del Novecento e si rifà ad ambientazioni americane ricche di superstizioni. Il libro, oltre a contenere una serie di racconti, è completato da riproduzioni di stampe popolari risalenti alle epoche più buie della caccia alle streghe.

Il codice delle creature estinte

È una raccolta composta da due opere: la prima è la biografia immaginaria del dottor Spencer Black, un ragazzo che ha trascorso la sua infanzia a riesumare cadaveri fino ad arrivare alla facoltà di medicina. Finiti gli studi il medico ha trascorso il resto della sua vita, terminata con una misteriosa scomparsa, a seguito di un circo. La seconda opera è il "Codex Extinctorum Animalium", realizzato dallo stesso Black, sostenitore di un'insolita teoria: tutte le più famose creature mitologiche della storia, come ad esempio sirene, minotauri e arpie, sono gli antenati evolutivi della razza umana. L'uomo ha trascorso i suoi anni a sviluppare questa teoria supportata da una serie di tavole anatomiche dettagliate.

Jack O' Lantern

In questo libro la leggenda di Jack O'Lantern, da cui nascono tanti elementi chre rendono Halloween spaventoso, viene affrontata da un nuovo punto di vista, con personaggi inediti e nuovi inganni. Jack, il fabbro ubriacone dalla vita dissoluta, incontrerà il Diavolo grazie allo zampino del fato. Tra partite a carte e bevute di whisky, il libro presenta una serie di personaggi che si troveranno coinvolti in situazioni dai risvolti inquietanti, ma anche ironici. Ambientato nell'Irlanda del XIX secolo, il volume porta il lettore tra le strade umide di villaggi oscuri, tra i cimiteri sussurranti, tra i fantasmi e le carestie. Un mondo fiabesco in cui la magia non è solo nera, ma può essere anche bianca.

Vampiri

Non c'è Halloween che si rispetti non solo senza streghe ma anche senza vampiri. Il volume, ambientato negli anni '30 con le sue illustrazioni e mappe, porterà il lettore alla scoperta dei luoghi in cui risiedono i non-morti più famosi della letteratura. Il libro diventa una vera e propria guida che intreccia leggende con racconti che vanno dalla Prima guerra mondiale all'indipendenza irlandese, dal Terrore in Francia al mistero dei Romanov. Un viaggio alla scoperta dei vampiri, in cui non mancano anche i consigli su dove dormire.

Le notti di Salem

Un giallo diventato iconico e ambientato in un paesino sperduto del New England, Jerusalem's Lot, poi conosciuta come "Salem's Lot". Il protagonista Ben Mears, uno scrittore che torna nella città natale dopo 25 anni, fa amicizia con Matt Burke e intraprende una relazione con Susan Norton, mentre decide di scrivere un libro su 'Casa Marsten', una casa abbandonata in cui da piccolo ha vissuto una brutta esperienza. L'abitazione è stata acquistata da una coppia di uomini d'affari arrivati da poco in città. Il loro arrivo, però, coincide con una serie di misteriosi delitti. Poco alla volta si scopre che gli uomini stanno trasformando in vampiri gli abitanti della cittadina. Dopo una serie di avventure il protagonista cerca di bloccare l'avanzata dei non-morti. Questa versione contiene al suo interno una serie di illustrazioni, una nuova introduzione, due racconti e le pagine eliminate nella stesura finale.

La Casa della Morte

Sei ragazzi partono per una vacanza durante la settimana dello Spring Break. Gli studenti decidono di trascorrere le ferie in una città isolata nel Kansas, chiamata Marcoons, in un appartamento soprannominato “La Casa della Morte” in cui gli abitanti non osano avvicinarsi. Il proprietario è un vecchio padrone ripugnante e fin da subito il loro soggiorno sarà scandito da una presenza spettrale che li metterà a dura prova. John, il giovane studente di lingue antiche, cercherà di risolvere il mistero legato ai simboli di un’antica dea e sopravvivere alla vacanza.

Halloween. Origini, significato e tradizione

Conosci tutto sulle origini di Halloween? Se vuoi sapere proprio tutto sulla festa che ha radici millenarie, questo libro non può mancare nella tua libreria. Il volume spiega come una festa considerata da molti una celebrazione importata dall'America, in realtà ha origini che affondano nel folklore del Bel Paese. In ogni regione d'Italia sono presenti quegli elementi che richiamano al ritorno dei morti e alla loro celebrazione. Il libro oltre a indagare sulla notte più spaventosa dell’anno può diventare una fonte di ispirazione per rendere indimenticabile la festa che hai intenzione di organizzare.

Mr Mercedes

La notte del 31 ottobre è anche una serata piena di mistero e paura e quindi ideale per gli amanti del brivido. Per chi è alla ricerca di veri contesti horror e paesaggi da incubo, il libro del re della suspense è la scelta ideale. Il protagonista delle pagine di Stephen King è un poliziotto in pensione Bill Hodges e un serial killer, Brady, a cui l'agente dà la caccia da tutta la vita. L’assassino ha deciso di giocare con il poliziotto sfidandolo con mail e lettere. Cosa deve fare per vincere? Deve riuscire a fermarlo prima che compia un altro omicidio. Il poliziotto accetta la sfida, ma ha contro di sé il tempo e situazioni al limite del paranormale.

L’ora del diavolo e altri racconti fantastici

Anche se Halloween è una festa di origini celtiche diffusa negli Stati Uniti, non vuol dire che l'Italia non sia piena di mistero e di storie mai raccontate. Questo libro è una raccolta di avventure fantastiche che hanno origini nelle leggende popolari. Con il volume è possibile scoprire le tradizioni della Lucchesia, della Versilia e delle Alpi Apuane. Tredici storie (un numero che per alcuni porta sfortuna) di guardiani degli abissi, di donne e uomini, pronti a evocare il diavolo per chiederne i favori. Nelle pagine domina la suspense che trasporta il lettore in luoghi magici sempre ai confini della zona d'ombra.

Rosemary's Baby

Adatto sia per gli adulti che per i ragazzi, questo è il libro da cui è stato tratto il film cult Rosemary's Baby di Roman Polanski con Mia Farrow e di sicuro terrà con il fiato sospeso anche nella versione cartacea di Ira Levin. È un classico intramontabile nel genere horror è ha come protagonista una coppia di sposi Guy e Rosemary Woodhouse che si sono trasferiti in un elegante appartamento di Manhattan. Il loro idillio viene interrotto da stani ed inquietanti avvenimenti che accadono tra quelle mura. Nonostante questo, Rosemary rimane incinta, ma i suoi sogni popolati da incubi premonitori e fatti inspiegabili rendono la gravidanza difficile. Cosa succede alla donna? Molti pensano che nel palazzo abiti il male. Se così fosse, chi porta in grembo Rosemary?

L'esorcista

Tra i grandi classici che non possono mancare ad Halloween, c’è "L'esorcista". Diventato un film di successo fin dal suo esordio nel 1973, la pellicola diretta da William Friedkin è ormai un classico, nonostante le numerose censure. La protagonista è la piccola Regan, che si è trasformata in un mostro blasfemo che urla oscenità e frasi sconnesse. Sua madre, la famosa diva del cinema Chris MacNeil, non riesce a capirla. Medici, psichiatri, polizia non sanno cosa sta succedendo alla ragazza e di chi sia la colpa. L'unica cosa da fare arrivati a quel punto è affidarsi ad un esorcista. La chiesa vuole andarci con cautela, ma il tempo è sempre meno, i mobili si spostano, un uomo muore e il corpo di Regan sta cedendo. Lo scontro tra l'uomo di Dio e gli spiriti del Male sembra inevitabile.

L'incubo di Hill House

Ami i film dell'orrore? Sei tra quelli che si domandano perché la vittima di turno invece di fuggire dalla casa continua a rimanere? Nel libro trovi la risposta che stai cercando. La protagonista Eleanor Vance, una donna fragile e minuta, non vuole rimanere rinchiusa in casa, vuole fuggire dall'esperimento paranormale in cui l'ha coinvolta l'inquietante professor Montague. Nonostante i suoi tentativi non ci riesce perché non è lei a decidere di rimanere, ma la casa ha scelto di trattenerla.

