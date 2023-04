Laura Pausini arriva a Genova: accolta con un mazzo di basilico

"Come dare il benvenuto in Liguria a Laura Pausini? Con un bel bouquet di basilico, ovviamente" è la frase del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti postata su Facebook insieme alla foto che lo ritrae in compagnia della famosa cantante.

Lo scenario è quello dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, e Toti accoglie l'artista porgendole un mazzo del famoso "oro verde" della Liguria. Pausini è arrivata in Liguria per il suo radio tour in giro per l’Italia che si propone di valorizzare anche le emittenti locali.

Un giro sicuramente più piccolo rispetto a quello che la aspetta a dicembre, quando la cantante emiliana partirà per un tour mondiale che la vedrà impegnata anche per il 2024.