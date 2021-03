La Lanterna si illumina per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus

Dopo l'illuminazione con il Tricolore di mercoledì 17 marzo, in onore dell'Anniversario dell'Unità d'Italia, la Lanterna di Genova si illumina anche giovedì 18, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, dopo un anno di pandemia.

Così la Lanterna partecipa - come già lo scorso 26 febbraio in occasione delle celebrazioni per le vittime liguri del covid-19 - alla giornata nazionale istituita per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell'epidemia.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato con il supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.