La Lanterna e la fontana di De Ferrari diventano blu per la Giornata dell'Autismo

Venerdì 2 aprile 2021 alcuni monumenti simbolo di Genova - come la fontana di piazza De Ferrari e la Lanterna - si tingono di blu in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. Anche quest’anno, dunque, la città esprime vicinanza e sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie.

L’illuminazione in blu della Lanterna, in particolare, è realizzata in collaborazione con ANGSA - Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo - Liguria APS ed è inserita all’interno del programma delle iniziative per la sensibilizzazione sul tema promosse dall’associazione.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Ma fontana e Lanterna non sono le uniche due realtà a diventare "blu" per questa speciale giornata: venerdì 2 aprile sulle antenne dei taxi genovesi comparirà un fiocco blu per richiamare l’attenzione dei cittadini sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Cooperativa Radio Taxi Genova aderisce infatti alla campagna nazionale lanciata dall’associazione “Tutti taxi per amore” per ricordare una giornata speciale ed essere più vicini alle famiglie che vivono l’autismo.