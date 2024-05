La Lanterna è nella top 20 dei fari più spettacolari d’Europa

La Lanterna per i genovesi è più di un faro. Non è soltanto luce nella notte o guida fedele per i marinai, ma è anche superba testimone della Storia della città. Con i suoi 77 metri, è il faro più alto del Mediterraneo e il più luminoso d’Europa e ha una storia di quasi 900 anni. Tra i cento fari europei, oggi monumenti storici affacciati sul mare spesso riconvertiti in musei o originali alloggi, la Lanterna è stata inserita tra i 20 più suggestivi (secondo i voti degli utenti del motore di ricerca Jetcost). Ecco quali sono:

Lanterna di Genova - Liguria - Italia

Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro la Lanterna, costruita per la prima volta nel 1128 e poi ricostruita nella forma attuale nel 1543, la Lanterna di Genova è una torre quadrata che si eleva per 77 metri e raggiunge un'altezza di 117 metri sul livello del mare. Fin dal XII secolo esisteva una torre di struttura simile, nata come torre di guardia per annunciare l’arrivo di imbarcazioni sospette e divenuta nel tempo anche faro, sulla cui sommità si bruciavano fascine per segnalare ai naviganti l’accesso al porto. Nel 1326 vi si installò la prima lanterna ad olio di oliva, la cui luce era concentrata in un fascio grazie a cristalli trasparenti prodotti da maestri vetrai liguri e veneziani. Nel Quattrocento la torre fu adibita a prigione e custodì, tra gli altri, il re di Cipro, mentre agli inizi del Cinquecento fu edificata la fortezza della Briglia che i genovesi, insorti contro i francesi, bombardarono, riducendo la Lanterna a “mezza torre”. Nel 1543 essa venne ricostruita e le antiche merlature furono sostituite. Da allora la Lanterna superò senza gravi conseguenze i bombardamenti dei secoli successivi e le innumerevoli intemperie.

Ma quali sono gli altri 19 fari più spettacolari presenti in Europa?