"La Lanterna cerca casa": visita fiabesca per famiglie in occasione della Festa della Mamma

Domenica 9 maggio alle ore 15 arriva "La Lanterna cerca casa", un'occasione per celebrare la Festa della Mamma con una visita speciale per le famiglie: la narrazione di una fiaba inedita, pensata per i bambini ma che saprà affascinare anche gli adulti, per imparare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città.

Una filastrocca introdurrà la visita che, lungo la passeggiata che porta alla Lanterna, intratterrà con giochi e curiosità sul simbolo di Genova e sul porto, per raccontare ai partecipanti i principali eventi della sua lunga storia.

Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre.

Posti limitati su prenotazione scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico). In caso di disdetta inviare tempestiva comunicazione.

Appuntamento ore 15 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti.

Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni 8 euro; bambini dai 7 anni e adulti 12 euro.

Il gruppo sarà limitato (in caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità, sarà organizzato un secondo gruppo alle ore 15.30: ulteriori indicazioni saranno eventualmente fornite in fase di prenotazione).

Si seguiranno le norme vigenti circa il distanziamento e l’uso della mascherina.

Evento a cura di "Un posto verde e blu".