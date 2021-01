Il laghetto del Bocco che quando si ghiaccia diventa un bellissimo "cuore" naturale

Tra tutti i panorami incantevoli dell'entroterra ligure, merita senz'altro una menzione il laghetto del Bocco, nel parco naturale regionale dell'Aveto.

Si tratta di um piccolo lago artificiale - nei pressi del passo del Bocco - che l'ente parco ha valorizzato nel tempo creando un percorso naturalistico attrezzato lungo le sue sponde, tra leggii e aree pic nic.

Il laghetto si trova nel comune di Borzonasca, e quest'anno ha riservato una sorpresa molto particolare. Con la neve e l'abbassamento delle temperature, infatti, il paesaggio si è totalmente imbiancato ma non solo, perché l'acqua si è trasformata in ghiaccio, e il laghetto ha assunto una bellissima forma di "cuore".

Un panorama decisamente da favola, come ha fatto notare Sophie Lamour, artista genovese e autrice del cortometraggio "Lago Cuore di Ghiaccio", girato proprio al Bocco. La produzione era incentrata su una fiaba, e il titolo è stato scelto dopo aver girato le immagini, proprio perché il grande freddo e le nevicate hanno ghiacciato il laghetto formando uno straordinario cuore naturale.

«Abbiamo girato negli unici due giorni di fascia gialla durante il lockdown - spiega Sophie Lamour - ed è accaduto qualcosa di incredibile durante una pausa della nevicata del primo giorno. Ci siamo trovati davanti infatti uno spettacolo mai visto: il lago completamente ghiacciato a forma di cuore. Questo non ha fatto altro che farmi pensare che qualcosa di magico stava accadendo. Non si poteva organizzare una cosa simile. È stato un dono. E così è nata una fiaba. Tutti abbiamo bisogno di fiabe e magia in questo periodo così oscuro è pieno di incertezze: la fiaba ci affascina e ci rassicura perché è sempre a lieto fine. La solitudine che sta dilagando a causa della pandemia, ma non può sconfiggere i legami, l'amore vero e soprattutto la fantasia».

Il cortometraggio è scritto da Sophie Lamour, per la regia di Marino Carmelo e la fotografia di DaruMa Photo, e verrà pubblicato il 14 febbraio 2021 a San Valentino sul canale Youtube di Genova Dreams Video che lo ha prodotto.