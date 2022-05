VIDEO | Portofino, nozze super lusso per Kourtney Kardashian e Travis Barker

Terzo 'sì' a Portofino, nel fine settimana, per Kourtney Kardashian, modella, influencer e star televisiva statunitense, e il batterista dei Blink 182 Travis Barker. La coppia è arrivata nel borgo ligure per sposarsi (per la terza volta nel giro di un mese) nella villa super lusso degli stilisti Dolce & Gabbana, che hanno realizzato anche gli abiti degli sposi e che proprio nel weekend hanno inaugurato un temporary shop in piazzetta.

Kourtney, 43 anni, sorella maggiore della più celebre Kim, ha indossato per il matrimonio un mini vestito con velo a cattedrale e ricami con l'immagine della Madonna, realizzato dai due stilisti italiani.

La coppia ha così rinnovato i suoi voti domenica a Portofino, dopo la cerimonia a Las Vegas e quella di Santa Barbara. Non sono mancati altri momenti speciali in Liguria, come il pranzo nella bellissima cornice dell'abbazia di San Fruttuoso, bene Fai, e la cena al ristorante Puny con tanti ospiti vip.

Video inviato a GenovaToday da Alessandro Chiossi (IG@alessandro_chiossi)