Kourtney Kardashian inzuppa la focaccia nel caffè. Bucci: "La aspettiamo per nominarla genovese doc"

Giornate liguri per Kourtney Kardashian, modella e influencer, che si è sposata a Portofino. Tra le varie attività non poteva mancare un rito assolutamente genovese: la colazione con la focaccia 'pucciata' nel caffè.

Kardashian ha filmato il gesto e lo ha condiviso in una storia di Instagram dedicata ai suoi 180 milioni di follower, e il sindaco di Genova Marco Bucci non si è fatto scappare l'occasione: "Kourtney - ha scritto su Facebook - ti aspetto nella nostra città per nominarti 'genovese doc', un titolo assolutamente meritato".

Bucci tempo fa aveva lanciato una sfida ai non genovesi, promettendo di dare la cittadinanza onoraria a tutti i 'foresti' che inzuppano la focaccia con le cipolle nel cappuccino. E ad aprile aveva ricevuto un cittadino di Pavia, Giovanni Ottone - che aveva confessato di gradire molto questo rito - conferendogli il titolo di 'genovese doc'.

Adesso dunque tocca alla Kardashian: la sua focaccia non sarà stata con le cipolle, ma per avere l'influencer a Genova si perdona questo ed altro.