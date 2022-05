Khaby Lame a Genova: il secondo tiktoker più popolare al mondo va a trovare i bambini del Gaslini

Khaby Lame, il secondo tiktoker più popolare al mondo, venerdì 27 maggio farà visita ai bambini dell'ospedale pediatrico Gaslini, in occasione dell'inaugurazione della nuova biblioteca del nosocomio.

Il taglio del nastro si terrà alle 10,30 presso il padiglione 9: alla cerimonia interverranno il vicepresidente dell’Istituto, Luciano Grasso, il direttore generale, Renato Botti, la presidente dell’Associazione “Il Sogno di Tommi”, Chiara Lugaro, che ha realizzato il progetto.

A seguire ci sarà una festa per i bambini all’interno della biblioteca, con la partecipazione di Khaby Lame che a partire dalle 11.30 farà visita – privatamente – ai bambini ricoverati presso la Uoc Nefrologia del Gaslini.

Khabane Lame, detto Khaby, è un influencer senegalese, residente in Italia dall'età di un anno. Famoso per i suoi video su TikTok di genere comico video-reaction muto, dal 2021 è il secondo tiktoker più seguito al mondo. Khaby Lame ha iniziato a pubblicare video su TikTok durante la pandemia di covid-19, dopo essere stato licenziato. I suoi primi video lo mostravano ballare e guardare i videogiochi, e sono stati per lo più girati in italiano, con sottotitoli in italiano. È diventato popolare con i suoi video di risposta ai video che descrivono "life hack" eccessivamente complicati, in cui svolge lo stesso compito, ma in modo semplice, senza dire nulla.