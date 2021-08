VIDEO | Jennifer Lopez in vacanza a Portofino

"Jenny!" la chiama la gente, le manda baci a distanza, e lei mostra un sorriso cordiale a tutti: "Ciao" dice in italiano, rivolta ai fan che la salutano. Così Jennifer Lopez è stata avvistata - e immortalata - tra le strade di Portofino, nella mitica piazzetta, circondata dal suo staff.

Il video che sta facendo il giro dei social è stato pubblicato su TikTok dall'utente Giacomo Ambrosetti, collezionando 3 milioni di visualizzazioni. Qui si vede J.Lo che passeggia, di sera, con abito bianco e occhiali da sole, nella piazzetta di Portofino (dove è stato visto nei giorni scorsi anche Elton John con la sua famiglia). La diva non è passata inosservata: chi l'ha riconosciuta l'ha salutata, e lei ha ricambiato mentre camminava, probabilmente dirigendosi verso il suo lussuoso yacht Valey. A bordo, ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram ufficiale, con l'inequivocabile didascalia "Ciao", segno delle sue vacanze italiane. La cantante non è stata solo a Portofino: nei giorni scorsi è stata vista anche a Capri, in compagnia del fidanzato, l'attore Ben Afflek, che però non era con lei in Liguria.