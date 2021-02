Sanremo 2021: the JackaL tornano a commentare le serate del festival

Tornano a commentare il Festival di Sanremo i the JackaL, i comici fondatori dell'omonima società di video produzione di Napoli.

Già negli anni scorsi avevano collaborato con il festival, mandando in onda diversi video comici promozionali sia in tv sia sul loro canale YouTube, divenuto tra i più influenti in Italia. Ma non è l'unico programma con cui hanno collaborato: ci sono infatti anche Masterchef Italia e X Factor.

Adesso tornano con un podcast originale Spotify, "Tutto Sanremo ma dura meno": il gruppo di comici si propone di raccontare quello che è successo nelle serate del festival con un "mega riassuntone" ovviamente tutto da ridere.

Il podcast parte il 24 febbraio con i primi episodi dedicati alle edizioni passate, e poi dal 3 marzo ci si dedicherà completamente al festival 2021.