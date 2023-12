In treno alla (ri)scoperta della Liguria con Gambero Rosso

Un viaggio nel gusto, ma su rotaia. Nasce un nuovo itinerario, ideato e realizzato da Gambero Rosso e Trenitalia, che accompagna i viaggiatori all’interno delle bellezze, sia paesaggistiche che enogastronomiche.

Si chiama “In Regionale con Gusto – Scoperte enogastronomiche a portata di treno e prevede viste privilegiate dai treni del Regionale di Trenitalia, che ogni giorno collegano capillarmente i piccoli e grandi centri italiani, quelli liguri inclusi. Dai carruggi di Genova ai borghi delle Cinque Terre, dalle spiagge del Golfo dei Poeti a città del lusso come Portofino, la Liguria è una destinazione che vanta una tradizione gastronomica di terra e di mare, apprezzata in tutto il mondo. Qui tutti gli indirizzi da non perdere tra Genova e Riomaggiore.

A bordo del treno di “In Regionale con Gusto” che attraversa la riviera di Levante è possibile ammirare alcuni dei tratti panoramici più caratteristici della nostra regione, attraversati da ristoranti, trattorie e street food. Due gli itinerari che si snodano dai carruggi di Genova: uno a Recco per mangiare la vera focaccia al formaggio e uno attraverso i piccoli borghi che portano alle Cinque Terre

Proseguendo, a Levante di Genova, l’itinerario si fa più suggestivo, tra promontori a picco sul mare e borghi colorati. Anche qui la materia prima permette di realizzare piatti tipici a base di pesce, verdure - servite ripiene o come ingrediente base all’interno di torte salate e frittate - ma anche carne: come le polpette di Cabannina, razza bovina autoctona genovese della piana di Cabanne. E poi dolci dalla tradizione millenaria come pandolce, canestrelli, amaretti, latte dolce e la famosa torta sacripantina.