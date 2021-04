La Liguria su "Fodor's Travel" tra i luoghi più belli per l'Infiorata

Dove andare, in Italia, per osservare la fioritura primaverile? Il portale americano Fodor's Travel ha elencato 12 cittadine che "ricoprono le loro strade con i fiori", tra cui anche due in Liguria.

Molte piccoli paesi - viene scritto nell'articolo a cura di Sharon McDonnell - tappezzano letteralmente le loro strade con migliaia di fiori riproducendo anche famosi quadri, scenari religiosi e scene più moderne, imitando opere architettoniche e altro ancora, specialmente per l'Infiorata, in occasione della festività cattolica del Corpus Domini. Se la tradizione è molto forte soprattutto nel centro sud, a nord non mancano le eccezioni.

Tra le località più belle d'Italia da visitare per passeggiare tra i fiori, Fodor's Travel ha citato anche Brugnato e Diano Marina, in Liguria.

Ma cosa succede in questi due borghi? Lo svela il portale istituzionale #LaMiaLiguria:

A Diano Marina, in provincia di Imperia, fin dai primi del 1900 si usa spargere petali di fiori, lungo le strade cittadine per il passaggio della processione del Corpus Domini. Dal 1963, all’evento religioso si affianca l’organizzazione della manifestazione turistica dell’Infiorata, realizzata per decenni dall’artista dianese Paolo Scati che, mancato nel 2012, è stato seguito dal "Gruppo Infioratori Dianesi" e da numerosi appassionati e volontari di diverse Associazioni locali, che si prodigano tutta la notte per la realizzazione di una vera e propria opera d’arte. Fodors accenna anche del Corso Fiorito di Sanremo e della Battaglia dei fiori di Ventimiglia.

L’antico borgo di Brugnato, in Val di Vara, la “Valle dei Borghi rotondi”, realizza una delle più belle infiorate per il Corpus Domini. Lungo un percorso di quasi un chilometro, le diverse contrade abbelliscono le strade con motivi ispirati a temi religiosi ed eucaristici. L’infiorata è il risultato della passione e del lavoro di molte persone che, nei giorni precedenti la festività, raccolgono i petali e studiano i bozzetti dei disegni. Nella giornata del Corpus Domini arrivano di buon mattino per realizzare le decorazioni.

Ecco le location elencate da Fodor's Travel in tutta Italia: