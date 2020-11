In Indonesia c'è...un posto chiamato Batu Belin

Il posto ideale per i genovesi che si fanno pochi problemi esiste, ed è in Indonesia. Qui, in Sumatra settentrionale, a pochi chilometri dallo Stretto di Malacca e dalla Malesia, c'è un luogo che si chiama Batu Belin (a volte scritto Batu Mbelin, o Batu M'Belin). Una coincidenza davvero comica, considerato il fatto che "batto o belin" (si pronuncia "battu u belin") è un'espressione conosciutissima che in genovese significa "non me ne importa nulla".

L'ironia, per un ligure, si spreca, per questa località che si trova 1391 km a nord ovest di Jakarta, la capitale del Paese, e che è ben visualizzabile su MapCarta (tra gli altri luoghi di interesse segnalati sulla mappa, da non perdere Buluhbelin e Kuta Mbelin).

Ma non è l'unico posto nel mondo che ricorda il più classico intercalare genovese: ci sono parecchi paesi di nome "Belin" in giro per il mondo, come ad esempio in Francia, in Romania e in Slovacchia.