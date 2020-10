Imparare il genovese... con i gruppi Facebook: i più gettonati

I social network, strumenti a volte benedetti, a volte maledetti, hanno senza dubbio la grande capacità di saper raggiungere tantissime persone in tutto il mondo, ma anche sullo stesso territorio. E a Genova sono in tanti coloro che hanno approfittato del variegato mondo di Facebook per riscoprire il dialetto.

Imparare - o esercitarsi - è possibile grazie a diversi gruppi nati apposta per raccogliere tutti gli appassionati di "lengua zeneise": qui si possono leggere interi botta e risposta in dialetto, apprendendo modi di dire, parole, grammatica e sintassi, ma non solo. I gruppi sono anche uno strumento utilissimo per chi vuole risolvere qualche dubbio chiedendo la consulenza degli altri utenti, per chi vuole fare un po' di pratica e - perché no - per chi vuole imparare da zero il dialetto della zona in cui vive.

Ecco i gruppi più gettonati sul web, con le descrizioni degli amministratori:

Belin Facebook in zeneize!!!

Lo scopo del gruppo è tenere viva cercando di parlarla e scriverla la lingua genovese e le sue varianti locali; chiunque sia interessato all'argomento è bene accetto e non è un problema scrivere strafalcioni grammaticali. Link al gruppo

Amixi do zeneise

Le finalità del gruppo sono il mantenimento e la promozione della lingua genovese. Questo attraverso la pubblicazione di memorie, proverbi, modi di dire, fotografie, filmati, poesie, letteratura, iniziative, interventi sulle discussioni in atto e quant'altro riguardi la genovesità in genere. Gli interventi saranno graditi possibilmente in genovese, anche se non proprio corretto. Link al gruppo

Gruppo de discuscion in sciâ lengua zeneise

Qui bisogna tradurre fin da subito: sto gruppo chì o l’é dedicou a-a lengua zeneise, tanto pe-e gente ch’en za boñe à parlâla ò scrivila comme pe chi gh’à de coixitæ da satisfâ ò coæ d’imprendila. Cansoin, scriti antighi e moderni, domande in sce l’uso ò in sce l’evoluçion da lengua en tutti argomenti benvegnui. Se peu scrive pægio in zeneise e in italian, comme gh’é ciù cao à ciaschedun e co-a grafia che ciaschedun o veu. Link al gruppo

Nu scurdemuse u dialettu zeneise, e so cansoin e anche a so cuxinna

Cucina, canzoni e allegria per non dimenticare il dialetto genovese. Link al gruppo