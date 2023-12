Chi è Ilaria Bonacossa, la nuova direttrice di Palazzo Ducale

Dopo il vaglio di oltre cento candidature, Ilaria Bonacossa è la nuova direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. A cederle il posto è la direttrice in uscita Serena Bertolucci, che dopo cinque anni alla guida della principale istituzione culturale genovese non ha visto il rinnovo del suo incarico in scadenza il prossimo 31 dicembre e dal 2024 sarà alla guida dell’M9 di Mestre.

A convincere il consiglio direttivo di Palazzo Ducale per la nomina di Ilaria Bonacossa sono state le sue importanti esperienze manageriali nel settore museale, oltre che la sua spinta all’innovazione e al coinvolgimento del territorio – come ha sottolineato l’attuale presidente in carica di Palazzo Ducale Beppe Costa. Sono numerosi gli incarichi nel settore che la nuova direttrice Bonacossa ha collezionato negli anni, eccone alcuni.

Ilaria Bonacossa è nata nel 1973 a Milano. Dopo una laurea in storia dell’arte contemporanea alla Statale di Milano e un Master in Studi Curatoriali di Arte Contemporanea al Bard College di New York, è diventata curatrice della galleria Luhring Augustine di Londra dal 2005 al 2007, della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino e del Padiglione Islandese della Biennale di Venezia del 2013. Nel quinquennio 2016 – 2021 ha diretto Artissima, la prima fiera di arte contemporanea in Italia e dal 2022 ha firmato l’impegno a prendere la direzione del Museo dell’Arte Digitale che inaugurerà nel 2026 a Milano, nell’ex Albergo Diurno di Porta Venezia. L’incarico al museo milanese si sommerà quindi alla direzione artistica del genovese Palazzo Ducale, per cui entrerà in carica a partire dal 1° gennaio 2024.