Identità golose 2023: 5 liguri nella guida ai "Ristoranti d'autore nel mondo"

In cucina non bastano bravura e tecnica. Serve personalità, classe, identità. Sono questi i tratti che la guida Identità Golose premia. E quest’anno, giunta alla sua sedicesima edizione, Identità Golose riconosce la bravura di oltre duecento nuove giovani stelle, promesse della cucina d’autore. In una raccolta di recensioni di esperti critici culinari, cita 174 ristoranti inediti italiani e 70 oltre il confine, andando ad analizzare il panorama enogastronomico dalla Valle d’Aosta alla Turchia.

Tra i migliori ristoranti d’autore in Europa e nel Mondo ci sono anche 5 ristoranti in Liguria, tra cui un genovese. Sono L’Agave a Framura (SP), Surf a Imperia, Miranda a Lerici (SP), Marco Polo a Ventimiglia (IM) e l’ormai celebre Hostaria Ducale a Genova. Concentriamoci su quest’ultimo - unico genovese nella guida - e leggiamo come viene raccontato.

“All'Hostaria Ducale, in pieno centro, pochi passi da piazza De Ferrari, il giovane chef Daniele Rebosio si sta imponendo come astro nascente della new wave tricolore”. Dopo aver vissuto alcune esperienze all'estero, tra cui la partecipazione alla cucina del grande Ferran Adria a Barcellona, oggi Rebosio “ha le idee chiare, una personalità in fieri, elabora ottime interpretazioni delle radici liguri nei piatti che sono poi i più interessanti tra i nostri assaggi, quelli che rimandano a un'identità precisa, che si colloca nel tempo e nello spazio”.

Alcuni suoi piatti ne sono il riassunto. Il tonno in “capponadda”, una preparazione pulita e armonica, figlia di una tradizione ma riletta con contemporaneità, il rosso del Mediterraneo dalla perfetta cottura lieve, la parte croccante, i contrappunti gustativi al loro posto. Oppure lo sgombro in carpione, carote cotte bt, gel di carpione, pesto di pinoli e uvetta, cipolla in agrodolce, centrifuga di taggiasca. E infine il Risotto Riserva San Massimo, brunoise di anguilla affumicata e crema cavolo viola.