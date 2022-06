Nel Regno Unito e in Irlanda sta per debuttare l'hamburger con il 'pesto'

Non uno bensì quattro nuovi burger ispirati a sapori del mondo, tra cui uno - molto audace - che contiene pollo e pesto: sono queste le nuove proposte di uno dei giganti del fast food internazionale che debutteranno nel Regno Unito e in Irlanda a partire dall'8 giugno.

Da mercoledì in Uk e Irlanda si potranno ordinare nuovi panini con sapori dall'Italia, Spagna e Cipro. Non mancheranno, per celebrare il Bel Paese, crocchette con mozzarella e un dolce al tiramisù. E poi i piatti 'forti': "The Italian Stack" ispirato alle lasagne, e il "Crispy Chicken Italian" con nientemeno che il pesto. Certo, anche a Genova ultimamente si sperimenta con il pesto e ormai non è più così raro trovarlo in preparazioni che non prevedano soltanto la pasta: ma di fronte a un hamburger prodotto in Inghilterra da un fast food, forse non pochi genovesi storcerebbero il naso.

Ma come si può concepire un hamburger prendendo spunto dalle lasagne? L'Italian Stack - spiegano i giornalisti inglesi del Mirror che lo hanno provato in anteprima - è formato da strati di carne, un formaggio "tipo mozzarella", cipolle, salsa di pomodoro, besciamella e lattuga. "Contiene tutti i sapori del piatto di pasta preferito per eccellenza - raccontano sul Mirror - mescolati con il sapore di un burger ed è una combinazione geniale. Perché non lo hanno inventato prima?".

Poi c'è il Crispy Chicken Italiano fatto con un hamburger di pollo, pomodoro, mozzarella, cipolla rossa e lattuga, con pesto e una forma di pane stile "ciabatta". "Il pesto di basilico - si legge - si sposa così bene con gli altri sapori e dà un sapore molto fresco".