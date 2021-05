Hamburger Day: 5 hamburgerie a Genova da non perdere

Tutti pazzi per il cibo da strada più famoso del mondo, spesso rivisitato in chiave gourmet e local

Cosa c'è di meglio di un hamburger per festeggiare l'arrivo delle temperature più miti e della libertà di mangiare fuori finalmente ritrovata?

Il 28 maggio è l'Hamburger Day, la giornata dedicata al panino più famoso del mondo. In realtà il termine hamburger indica la "svizzera" che si può mangiare anche da sola, ma col diffondersi delle catene di fast food la parola è passata a indicare anche l'omonimo panino imbottito.

Da dove arriva la parola hamburger?

Forse non tutti lo sanno, ma la parola hamburger deriva dalla città tedesca di Amburgo. Probabilmente qui erano molto comuni polpette molto grandi di carne, e da qui la ricetta venne portata negli Stati Uniti dai numerosi tedeschi immigrati in America all'inizio del XIX secolo. Partivano quasi tutti dal porto di Amburgo: ecco anche perché il nome è rimasto.

5 hamburgerie di Genova da non perdere

Andiamo a vedere le 5 migliori hamburgerie di Genova, posti in cui andare almeno una volta nella vita ad assaggiare le prelibatezze classiche o rivisitate in chiave gourmet e local. Ecco i consigli di TripAdvisor:

1. Groove

Via ai Quattro Canti di San Francesco, 32R, Genova

Passione per l'insolito e per la ricerca, la qualità e la freschezza degli ingredienti, plastic free e occhio alla sostenibilità, con proposte anche per vegani.

2. Il Masetto

Via Canneto il Lungo, 111R, Genova

Autentica Hamburgeria Nazionale nel Centro Storico di Genova, con carne fresca di manzo 100% razza piemontese e pane artigianale sfornato tutti i giorni

3. Strike!

Vico Gattilusio 4r Angolo Via Ravecca, Genova

Un golosissimo angolo di America al centro di Genova e ad Albaro. Gli hamburger e i dolci della tradizione a stelle e strisce e tante altre prelibatezze

4. La Moucca

Piazza Della Vittoria, 36, Genova

Panini di qualità con ingredienti freschi e lavorati al momento in questo locale scelto soprattutto per le veloci pause pranzo in centro

5. Hamboo Hamburgeria Genovese

Via Antonio Gramsci 61R, Genova

Hamburger di qualità e a un giusto prezzo, con cibo di strada rivisitato in chiave locale per non sentire mai la mancanza di Genova