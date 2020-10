Guida Pizzerie d’Italia 2021 del Gambero Rosso: un locale ligure premiato

Benedetta sia la pizza: quante volte lo abbiamo pensato? È buona, personalizzabile, adatta a tutte le occasioni, più economica del ristorante, spesso un ottimo "salva cena", e si può mangiare anche a casa che è subito festa.

Ma dove andare per gustare una pizza veramente speciale?

Ce lo dice l’ottava edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. Il comparto dei pizzaioli ha saputo resistere al lockdown ed è andato avanti, progetta e rinasce, cresce e mette a punto. E il Gambero Rosso ha fotografato la situazione premiando chi ha continuato a puntare alla qualità.

Nella guida su oltre 650 esercizi segnalati, con un’appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo, ci sono anche alcuni premi speciali. La Liguria compare con una pizzeria nella categoria dei locali premiati con i "Tre spicchi", per la tradizionale pizza napoletana: nella nostra regione per una pizza speciale si può andare alle Officine del Cibo di Sarzana, in provincia della Spezia.