I 10 migliori ristoranti a Genova secondo TripAdvisor: la guida 2022

Ci sono le specialità tipiche, le prelibatezze gourmet, la tradizione e l'avanguardia, il pesce e anche la carne per non parlare delle ispirazioni veg, nella classifica dei ristoranti più gettonati di Genova su TripAdvisor.

Andiamo a vedere le prime dieci posizioni sul celebre sito di recensioni gastronomiche:

1. La Voglia di Genova

Salita di Coccagna 10 R

Cucina tipica genovese a pochi passi da porta Soprana, in questo ristorante nuovo, intimo e accogliente: gli utenti di TripAdvisor promuovono il locale a pieni voti. Tra le specialità: panissa fritta, polpo croccante su crema di patate, trenette, ravioli, pansoti, taglierini, coniglio alla ligure, calamari ripieni e tanto altro.

2. Hostaria Ducale

Salita di San Matteo 29/R

Esperienze gourmet contemporanee firmate dallo chef emergente Daniele Rebosio in un viaggio tra la Liguria e il mondo. Tra le specialità: uovo di Paolo Parisi, assoluto al basilico, rombo con cipolla, mandorla e liquirizia, risotto con burro acido e katsuobushi e tanto altro.

3. Cucina Valoria

Piazza Valoria 11 R

Si definisce luogo dedicato all'estro e alla creatività in cucina: il ristorante di chef Davide Suanno tra i suoi piatti forti ha il misto crudo in base al pescato del giorno, le picagge genovesi al pesto, le costine d'agnello pre sale con senape al miele e pane prezzemolato al forno, e tanto altro.

4. Alla Lunga Ristorante

Vico Giannini 10 R

Una realtà giovane e dinamica in cui lo chef e la sua brigata vogliono riscioprire le antiche tradizioni perdute: il menu cambia ogni tre settimane seguendo inizio, metà e fine di ogni stagione. Tra i piatti, tartare di gambero con olio di nocciola ligure, gazpacho, crudité di pesce, risotto gamberi e carciofo e tanto altro.

5. Le Rune

Salita Inferiore Sant'Anna 13

Location semplice ma accogliente, per gli utenti di TripAdvisor, che propone una cucina curata con molta varietà di piatti e un'ottimo servizo. Il menu cambia tutte le settimane seguendo la stagionalità, con i profuimi e i colori della Liguria, tra mare e monti.

6. 7 sensi - Cucina decontaminata

Piazza di Sarzano 18

Cucina giovane e innovativa, con sapori e aromi che lo chef Davide Gesi ha portato a Genova dai suoi viaggi. In cucina si limita il più possibile l'uso del sale e dello zucchero per esaltare, tramite fonsi e salse, il vero sapore degli alimenti. Attenzione speciale all'alternativa vegana con piatti originali.

7. Ristorante San Giorgio

Viale Brigata Bisagno 69

Una stella Michelin per questo ristorante raffinato in centro città, guidato dalla famiglia Scala e premiato anche da Gambero Rosso, Il Golosario, l'Espresso e altri. Tra le specialità gourmet proposte, capesante in crosta di nociole, ravioli ai tre arrosti, millefoglie di agnello, rombo alla mugnaia e tanto altro.

8. Vivarelli

Via Francesco Pozzo 50 Rosso

Vivarelli nasce dalla trasformazione dell'antica casetta del custode di villa Saluzzo Bombrini (anche detta "Villa Paradiso"), che ha ospitato nomi illustri quali Niccolò Paganini, Fabrizio De Andrè Gino Paoli. Tra le molte specialità nel menu, polpo fritto con nocciole e salsa aioli, gnocchetti di orata su crema di porri, fagottino due colori di spada e salmone e altro.

9. Bonafè Churrascaria

Via Timavo 51 R

La specialità è la carne selezionata di qualità servita allo spiedo in vari tagli e con piatti tipici brasiliani in un ambiente accogliente. Non ci si può sbagliare: qui viene chi ha voglia di mangiare carne.

10. Ristorante Arcani

Via Bolzaneto 42 R

Piatti di pesce e tipici della cucina italiana in questo ristorante della Val Polcevera. Si tratta di un ristorante a conduzione familiare nato nel 2018, e propone specialità come spadellata di calamari, millefoglie con ratatouille, paccheri allo scoglio, gran fritto misto di pesce e tanto altro.