Tutti pazzi per i panini: 10 locali da non perdere a Genova

C'è un particolare tipo di street food che non passerà mai di moda, adatto in ogni circostanza, soprattutto per i turisti o per coloro che in pausa pranzo vogliono spendere poco e fare un pasto veloce: il panino.

Che sia di pane normale, integrale, o focaccia, farcito di carne, pesce, formaggio o prodotti veg, il panino è da sempre presente nel nostro menu soprattutto quando andiamo in vacanza o quando ci concediamo una gita fuori porta: è pratico, occupa poco spazio, avvolto nel suo sacchetto sta in borsa o nello zaino, si mangia con le mani, e non ha quasi mai bisogno di essere riscaldato.

Ma anche un piatto semplice come un panino, per essere buono, ha bisogno di essere preparato con cura e con i prodotti giusti: vediamo insieme quali sono, secondo TripAdvisor, i 10 migliori luoghi in cui farsi preparare un panino davvero eccellente a Genova.

1. Panino Marino

È stato premiato di recente anche da Gambero Rosso nella categoria street food, e unisce la semplicità del panino alla raffinatezza del pesce fresco e di qualità.

Si trova in piazza Caricamento 65 R.

2. Gran Ristoro

Uno dei ritrovi più famosi e amati a Genova per quanto riguarda la nobile arte del panino, da farcire con mille ingredienti diversi.

Si trova in via di Sottoripa 27/R.

3. Batarò - Panino Contadino

Porzioni generose e ampia scelta di ingredienti per il locale specializzato in prodotti emiliani, dal panino con salumi allo gnocco fritto farcito.

Si trova in via di Canneto il Lungo 89 R.

4. Il Masetto - Hamburgeria Nazionale

Porzioni abbondanti e prezzi modici per una delle hamburgerie più amate di Genova, tra carne e prodotti veg.

Si trova in via Canneto il Lungo 111 R

5. Groove

Panini e anche altri piatti a base di carne per un pub che propone una buona scelta nel menu e un buon rapporto qualità/prezzo.

Si trova in via ai Quattro Canti di San Francesco 32 R

6. Il Panino Italiano

Panini di qualità, con ingredienti (soprattutto salumi, ma non solo) buoni, di prima scelta e originali. Veloce il servizio a domicilio.

Si trova in via XX Settembre 68

7. Il Baretto Gallese

Per molti utenti è un'istituzione a Genova, resa celebre dall'hot dog ma anche dai panini gustosi e con ingredienti della tradizione.

Si trova in via San Vincenzo

8. Panetto Perfetto

Con l'ampia selezione di salumi e formaggi direttamente in vetrina, prodotti di qualità e attenzione al cliente.

Si trova in via Mira 9 Rosso

9. Strike!

Panini, "maxi panini" e hamburger gustosi in un ambiente giovanile adatto soprattutto agli amanti della carne.

Si trova in vico Gattilusio 4 R

10. Roast 'n roll

Rosticceria e panini in ambiente giovanile, con abbinamenti azzeccati e accoppiamenti originali con roastbeef e arrosti vari.

Si trova in vico Dietro il Coro delle Vigne 13 R