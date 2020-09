Focaccia che passione, i forni da non perdere a Genova e provincia

Ma quanto è bello essere di Genova e poter scendere sotto casa a prendersi una bella "slerfa" di focaccia da poter mangiare in ogni occasoione, per colazione, pranzo, aperitivo o cena.

La focaccia per i genovesi è davvero insostituibile: buona e anche sana e genuina rispetto alle merendine industriali che a volte vengono rifilate ai ragazzi come snack per spezzare l'appetito.

E a Genova non c'è forno che non prepari, insieme al pane, anche la tipica "fugassa" semplice, con le cipolle, di patate, con le olive, insomma in mille modi diversi.

GQ - storica rivista dedicata all'universo maschile - ha dedicato quest'estate un articolo proprio alla focaccia, elencando i forni più buoni in città e dintorni secondo la giornalista Monica Caviello.

Andiamo a vedere quali sono i panifici più gettonati secondo GQ: