50 Top Italy, la Liguria è all'ottavo posto tra i Migliori Ristoranti Italiani 2024

Dopo i riconoscimenti di Gambero Rosso con Ristoranti d'Italia 2024, la Liguria si prende nuove soddisfazioni in ambito enogastronomico con la pubblicazione di 50 Top Italy 2024, la guida sui migliori ristoranti italiani. Nella sezione Trattorie e Bistrò Moderni, all’ottavo posto in tutta Italia c’è il ristorante ligure La Brinca. Si trova a Campo di Ne, nell’incontaminata Val Graveglia.

“La famiglia Circella conduce la Brinca da oltre due generazioni e lo fa magistralmente, attraverso l’amore, l’attenzione e il rispetto per il territorio e le tradizioni liguri – si legge nella guida – Lo si percepisce chiaramente non solo in ogni piatto che viene portato in tavola, ma anche attraverso la carta dei vini che offre un panorama unico sulla viticoltura ligure, senza comunque tralasciare eccellenze italiane ed estere. Le pietanze sono saporite e di carattere: meritano l’assaggio il pesto al mortaio, le paste ripiene e la punta di vitello al forno”. Da provare, secondo Top 50 Top Italy, sono: gli ‘antipasti della Nostra Campagna’, il cuniggiu (coniglio) magro, punta di vitello al forno e fritto misto.

E nella top 50 dei migliori ristoranti italiani trova posto un altro ligure: L’Agave Framura. Si trova, come si può evincere dal nome, a nel paese di Framura, in provincia di La Spezia. Tra i piatti del ristorante posizionato al 33esimo posto in classifica, la guida consiglia: melanzana arrostita, demi glace, pane e timo.

Sul podio della classifica, si tr5ovano la Trattoria Da Burde di Firenze, l'Antica Osteria Miracole di San Giovanni in Persiceto (in provincia di Bologna), il ristorante Al Convento di Cetara (in provincia di Salerno.