Grandi ristoranti 2022: un locale ligure nella top dei migliori d'Italia

Nella guida 2022 di 50 Top Italy, portale dedicato alla ristorazione italiana, compare anche la classifica dei "Grandi ristoranti", quelli che hanno fatto di gourmet e qualità una missione: qui sono di casa ricette innovative o antiche rivisitate seguendo le tendenze del momento e con un attento studio degli ingredienti

Nella classifica, che conta 50 ristoranti in tutta Italia, è presente anche la Liguria, al 49esimo posto, con "Impronta d'acqua" che si trova a Lavagna, sulla via Aurelia.

Riguardo al ristorante, guidato da chef Guido Maniago, e che ha già ricevuto una stella Michelin e una Corona Radiosa 2022 dalla guida "Il Golosario", i critici di 50 Top Italy spiegano: "L'accoglienza molto cordiale dispone favorevolmente. Colpisce subito l'arredamento minimalista: solo l'indispensabile, tavoli in legno massello senza tovaglia, a significare forse il desiderio di affrancarsi da orpelli inutili. Tutti i sensi per il piatto, quindi. Non manca tuttavia una Carta dei vini di ottima qualità: la sommelier è molto preparata e disponibile. La qualità degli ingredienti è senza compromessi, e la cucina li rispetta, esaltandoli. Piatti tipici liguri reinterpretati con eleganza e soprattutto equilibrio tra i sapori, con continui rimandi tra mare e terra, e attenzione per ortaggi e latticini. Un esempio le Trippe, ravvivate dal tocco salino delle vongole, o l'Acciuga addolcita dai peperoni, o ancora l'Uovo cubico con le zucchine, dall'antica fragranza bucolica, figlia del primo sole estivo. Una bellissima esperienza, da provare senz'altro".