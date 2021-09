Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: un amore nato a Portofino?

Cosa c'è tra la storica ex Velina di "Striscia la Notizia" Maddalena Corvaglia e Paolo Berliusconi? Non è dato saperlo con certezza, ma a quanto pare i due si stanno frequentando da mesi. Solo amici? Chi può dirlo.

Ultimamente i due sono stati sorpresi ad agosto in una gita in barca al largo dell'arcipelago della Maddalena. Con loro anche la figlia di lei, Jamie, avuta dall'ex compagno Steve Burns, e il figlio di lui, Davide Luigi, con la rispettiva compagna, la pierre genovese Matilde Bruzzone. Insomma, come racconta Today, sembra che questa compagnia rappresenti per la soubrette una vera e propria "seconda famiglia".

Pare che in questo periodo la showgirl sia spesso ospite a casa del fratello di Silvio Berlusconi. Il rapporto sembra essere diventato più intenso in questi mesi, anche se i due si conoscevano da tempo: a quanto sembra, galeotto può essere stato un weekend romantico a Portofino, a giugno, periodo nel quale tra i due sarebbe scoccata la scintilla. I due erano andati nella splendida località della riviera ligure per fare visita al nipote di lui, Piersilvio (il figlio di Silvio) che lì vive con la compagna Silvia Toffanin e i suoi figli. Ma all'epoca Corvaglia aveva smentito tutto.

Paolo Berlusconi, imprenditore di 71 anni e fratello minore di Silvio, era stato legato per molti anni a Natalia Estrada, e poi Carolina Marconi. Silvio cedette a lui, negli anni '90, "Il Giornale", di cui tutt'oggi è editore. Ha una holding di partecipazioni, la "Paolo Berlusconi Finanziaria Srl", ed è presidente dell'Ac Monza, squadra comprata dalla Fininvest.