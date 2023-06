La Miss Italia nata a Genova conquista il cuore di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e già partecipante al Grande Fratello Vip, avrebbe un nuovo amore, e si tratterebbe di una ragazza nata a Genova, Miss Italia nel 2019. Già da settimane si mormorava che l'ex gieffino originario di La Spezia avesse trovato conforto tra le braccia di una modella, ma nessuna conferma era arrivata dai diretti interessati. Un gesto di Antonino però ha rivelato che forse l'indiscrezione era più veritiera di quello che si poteva pensare.

La giovane donna che farebbe battere il cuore di Spinalbese sarebbe Carolina Stramare: i due erano stati avvistati insieme subito dopo il Gf Vip, ma è stato l'ex di Belen ad alimentare il pettegolezzo perché prima ha pubblicato una foto con lei e poi l'ha cancellata. Il gesto di pubblicare e poi cancellare lo scatto che li ritraeva insieme ha destato non pochi sospetti e in molti si sono chiesti come mai abbia deciso di rimuoverla... Forse era troppo presto per uscire alla scoperto?

Chi è Carolina Stramare

Carolina Stramare è nata a Genova il 27 gennaio del 1999 e ha studiato a Sanremo. È una modella e cavallerizza è diventata nota al grande pubblico vincendo Miss Italia nel 2019 anche se con la fascia di Miss Lombardia. Nel 2021 era una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi ma per problemi familiari si è dovuta ritirare.

Nel 2023 ha partecipato a Pechino Express insieme a Barbara Prezja, la loro coppia si chiamava "Le Mediterranee", le due sono arrivate alla finale insieme a gli Italoamericani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, e ai Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, (a vincere sono poi stati Joe e Andrea).