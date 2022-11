Un altro premio per il locale genovese pluridecorato: è il miglior ristorante d'Italia per Il Golosario

Un altro riconoscimento d'eccellenza per La Brinca di Ne: il locale è infatti il miglior ristorante d'Italia secondo la guida de Il Golosario. Con i suoi piatti tipici e prodotti a km zero, ha ottenuto l'unica "Corona radiosa rossa" della guida di Marco Gatti e Paolo Massobrio.

"La nostra ristorazione ancora una volta non teme confronti: complimenti alla famiglia Circella che continua a portare in alto i sapori inconfondibili della Liguria" è il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

La guida de Il Golosario, giunta all’ottava edizione, quest’anno segnala 3.800 locali fra ristoranti, trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche e locali di tendenza per una sosta piena di soddisfazione, secondo le indicazioni e i consigli di una squadra di oltre 90 collaboratori sparsi lungo tutta la Penisola. Di ogni locale sono fornite diverse informazioni: dalle camere per il pernottamento alla presenza di parcheggio, passando per l’opportunità di accogliere un animale e – in ottica anti-spreco e sostenibile – la possibilità di richiedere la propria doggy bag per portare a casa il pasto non consumato.

Nell’edizione 2023 le Corone sono complessivamente 467 e i Faccini Radiosi 911, mentre la "Corona radiosa rossa (unica)" che indica la tavola interprete di una direzione contemporanea va a La Brinca.

La Brinca superstar: incetta di premi

La Brinca si conferma dunque un ristorante pluripremiato ormai da parecchi anni: solo per nominare i riconoscimenti più recenti, il ristorante era finito quinto in classifica tra le migliori trattorie d'Italia di 50 Top Italy, e poi ancora pochi giorni fa il conferimento della Chiocciola da Slow Food e la menzione nella guida "Osterie d'Italia". Altro premio con i tre gamberi della guida "Ristoranti d'Italia" di Gambero Rosso.