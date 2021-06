Glamping, il camping glamour arriva in Liguria: 4 strutture nella nostra regione

Dormire sotto le stelle, fare un'esperienza a contatto con la natura, ma senza rinunciare alle comodità di una struttura: l'ultima tendenza delle vacanze è il "glamping", il camping glamour che unisce il comfort della tecnologia alla bellezza di una vacanza relax nel verde.

Ci sono ad esempio vere e proprie mini casette con il tetto che può aprirsi per godersi lo spettacolo della notte stellata, o anche strutture completamente trasparenti per non perdersi nemmeno un'angolatura di panorama, pur rimanendo comodi magari in un letto a baldacchino.

Il portale istituzionale #lamialiguria seleziona alcune strutture da non perdere nella nostra Regione per chi vuole concedersi una vacanza "glam" ma sotto le stelle e immersi nella natura, come in un campeggio vero e proprio.

StarsBox

Sono vere e proprie casette in miniatura (dentro ci sta solo un letto) con il tetto che però può aprirsi: bellissimo, soprattutto di notte, addormentarsi guardando il cielo stellato in quei posti immersi nella natura in cui non ci sono fonti luminose a disturbare lo spettacolo, sentendosi comunque al riparo.

Queste casette sono ispirate ai giacigli che i pastori delle Alpi Liguri costruivano durante le transumanze.

Ecco dove trovarle in Liguria:

Casa Vacanze La Canellona, Genova Voltri

Ca' di Voi, Calizzano (Sv)

Residence Felice, Celle Ligure (Sv)

Bubble Suite

Vere e proprie "bolle" come suggerisce il nome, ma con tutti i comfort di una suite. Sono strutture trasparenti, fatte apposta per godere dei panorami e della natura a 360 gradi senza rinunciare alle comodità. Questi "igloo" trasparenti

In Liguria c'è la Bubble Suite Antares e si può trovare a Badalucco, provincia di Imperia.