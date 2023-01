Giornata mondiale della pizza: 9 locali da provare a Genova secondo Gambero Rosso 

Pizza. Cinque lettere che evocano una quantità di emozioni indescrivibili. Ricetta amata in tutto il mondo, invidiata e rivisitata ovunque, la pizza italiana merita di avere una giornata a lei dedicata. È stata scelta come Giornata mondiale della pizza il 17 gennaio, data in cui si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, protettore dei pizzaioli e dei fornai. Non si può tralasciare il fatto che dal 5 febbraio 2010 l’amata pizza è stata riconosciuta dall’Unione Europa come Specialità tradizionale garantita e dal 2017 l’"arte del pizzaiuolo napoletano", di cui la pizza napoletana è il prodotto tangibile, è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco.

Per l’occasione abbiamo deciso di riportare la classifica che Gambero Rosso aveva stilato a maggio 2022 per le migliori pizzerie di Genova. Ci permettiamo in fondo all’articolo di aggiungere anche qualche nostro suggerimento.

Pizzeria Del Ponte ad Albero in via Pisa o in via Oreste De Gaspari. La sua sede è a Recco dal 1998, ma anche nei suoi due locali genovesi non mancano la focaccia al formaggio e la pizza, preparata con diversi tipi di impasto. Oltre all’opzione senza glutine, anche l’impasto con mix di cereali, di frumento integrale o con farine biologiche. Tra le pizze suggerite dalla celebre guida ci sono la Wakanaiz, con pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle, aglio, peperoncino, olio, origano e basilico oppure la Cime di Rapa, con pomodoro, mozzarella, salsiccia, cime di rapa, olio e origano.

ad Albero in via Pisa o in via Oreste De Gaspari. La sua sede è a Recco dal 1998, ma anche nei suoi due locali genovesi non mancano la focaccia al formaggio e la pizza, preparata con diversi tipi di impasto. Oltre all’opzione senza glutine, anche l’impasto con mix di cereali, di frumento integrale o con farine biologiche. Tra le pizze suggerite dalla celebre guida ci sono la Wakanaiz, con pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle, aglio, peperoncino, olio, origano e basilico oppure la Cime di Rapa, con pomodoro, mozzarella, salsiccia, cime di rapa, olio e origano. Franz & Co in via Struppa. Locale rustico e informale, propone diverse tipologie di farinata, focaccia al formaggio e pizza. Quest’ultima, con impasto sottile e fragrante, è ben condita con ingredienti di stagione. Da provare la Luxuria con stracchino, brie, funghi, champignon freschi, speck a fine cottura.

in via Struppa. Locale rustico e informale, propone diverse tipologie di farinata, focaccia al formaggio e pizza. Quest’ultima, con impasto sottile e fragrante, è ben condita con ingredienti di stagione. Da provare la Luxuria con stracchino, brie, funghi, champignon freschi, speck a fine cottura. Panificio Mario in via San Vincenzo. La pizza non è soltanto quella tonda che si gusta a tavola nel piatto. È anche quella al taglio, soffice e farcita, preparata da forni storici come Mario. La classica è con stracchino e pomodoro, ma si possono provare le varianti con il prosciutto cotto, i wurstel oppure il pesto.

in via San Vincenzo. La pizza non è soltanto quella tonda che si gusta a tavola nel piatto. È anche quella al taglio, soffice e farcita, preparata da forni storici come Mario. La classica è con stracchino e pomodoro, ma si possono provare le varianti con il prosciutto cotto, i wurstel oppure il pesto. Osteria della Piazza in piazza Colombo. A pochi passi dal Panificio Mario si trova la pizza in stile napoletano dell’Osteria in Piazza. Lunga lievitazione e farine di qualità danno luogo a un impasto leggero, condito poi da ingredienti genuini. Gambero Rosso suggerisce di assaggiare E’ mazzate con pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante e cipolla, oltre alle classiche Margherita e Marinara.

in piazza Colombo. A pochi passi dal Panificio Mario si trova la pizza in stile napoletano dell’Osteria in Piazza. Lunga lievitazione e farine di qualità danno luogo a un impasto leggero, condito poi da ingredienti genuini. Gambero Rosso suggerisce di assaggiare E’ mazzate con pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante e cipolla, oltre alle classiche Margherita e Marinara. Al Pisacane in via Pisacane o in via Calatafimi. Se si ama invece la pizza sottile, anzi sottilissima, vero punto di riferimento a Genova è la pizzeria Al Pisacane, che offre una vasta quantità di ingredienti adagiati su impasti a lunga lievitazione che non riescono a stare entro i bordi dei piatti. Tra le specialità, la guida indica la Parmigiana con pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano e la Superuovo con mozzarella, pancetta di Cinta Senese, asparagi, Parmigiano Reggiano e uova.

in via Pisacane o in via Calatafimi. Se si ama invece la pizza sottile, anzi sottilissima, vero punto di riferimento a Genova è la pizzeria Al Pisacane, che offre una vasta quantità di ingredienti adagiati su impasti a lunga lievitazione che non riescono a stare entro i bordi dei piatti. Tra le specialità, la guida indica la Parmigiana con pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano e la Superuovo con mozzarella, pancetta di Cinta Senese, asparagi, Parmigiano Reggiano e uova. Piuma in via Tabarca, a Sturla. Altra pizza sottile, leggera è croccante è quella del pizzaiolo Alessandro Alessandri di Piuma, che con ingredienti freschi e di stagione crea pizze diverse dal solito. Vale la pena assaggiare la Sardenaira con pomodoro stufato, cipolle, alloro, spicchio d’aglio, acciughe, taggiasche e origano.

in via Tabarca, a Sturla. Altra pizza sottile, leggera è croccante è quella del pizzaiolo Alessandro Alessandri di Piuma, che con ingredienti freschi e di stagione crea pizze diverse dal solito. Vale la pena assaggiare la Sardenaira con pomodoro stufato, cipolle, alloro, spicchio d’aglio, acciughe, taggiasche e origano. Pulcinella in via V Maggio. Sempre a Sturla, sul mare, c’è un locale che prende il nome dalla maschera simbolo di Napoli e che prepara ogni giorno la pizza in pieno stile napoletano. Ci sono le vere Margherita e Marinara, ma sono da provare anche la Norma con pomodoro, mozzarella, ricotta infornata e basilico o la Super Pulcinella, con pesto di pistacchio di Bronte, stracchino, mozzarella, mortadella e granella di pistacchio.

in via V Maggio. Sempre a Sturla, sul mare, c’è un locale che prende il nome dalla maschera simbolo di Napoli e che prepara ogni giorno la pizza in pieno stile napoletano. Ci sono le vere Margherita e Marinara, ma sono da provare anche la Norma con pomodoro, mozzarella, ricotta infornata e basilico o la Super Pulcinella, con pesto di pistacchio di Bronte, stracchino, mozzarella, mortadella e granella di pistacchio. Savô in via al Ponte Calvi. Se quella che si sta cercando è una pizza più ricercata e gourmet, il posto giusto da provare, anche se con prezzi più alti del solito, è Savô nei vicoli. La prima cosa da scegliere è il tipo di impasto: croccante fuori e soffice dentro, basso e croccante con farina integrale oppure “Nuvola”, alto e soffice. Il Gambero segnala la Puglia in verde, creata con un impasto di farine integrali macinate a pietra con estratto di cima di rapa. Noi citiamo anche la Santa Monica, con mozzarella, gambero rosso, crescione, burrata DOP al pistacchio, citronette e spolverata d’arancia e la Ka’la’brja con pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, burrata DOP, insalata croccante e fili di peperoncino di Cayenna.

in via al Ponte Calvi. Se quella che si sta cercando è una pizza più ricercata e gourmet, il posto giusto da provare, anche se con prezzi più alti del solito, è Savô nei vicoli. La prima cosa da scegliere è il tipo di impasto: croccante fuori e soffice dentro, basso e croccante con farina integrale oppure “Nuvola”, alto e soffice. Il Gambero segnala la Puglia in verde, creata con un impasto di farine integrali macinate a pietra con estratto di cima di rapa. Noi citiamo anche la Santa Monica, con mozzarella, gambero rosso, crescione, burrata DOP al pistacchio, citronette e spolverata d’arancia e la Ka’la’brja con pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, burrata DOP, insalata croccante e fili di peperoncino di Cayenna. Totò e Peppino in via Archimede. A pochi passi dalla principale stazione della città, Brignole, si trova una tipica pizzeria napoletana che prepara la vera Margherita, la Marinara e la Vera Napoli con pomodoro, aglio, acciughe e origano, ma anche la Totò e Peppino con pomodoro, mozzarella, champignon, salsiccia, pepe e peperoncino e la pizza fritta Sophia Loren, con ricotta, pomodoro, provola affumicata e pepe.

Noi però vi consigliamo anche:

Pizzeria Funicolare in corso Magenta. Un locale intimo, composto da più stanze comunicanti, che prepara pizze di ogni tipo, la tipica farinata di ceci e focaccia al formaggio, con prodotti di qualità e a prezzi contenuti. Tra le nostre preferite la Campagnola con pomodoro, mozzarella, melanzane, pancetta croccante, mozzarella di Bufala, pomodorini e basilico e la Gavino, con pomodoro, mozzarella, pancetta croccante e carciofi.

La pizza di Egizio in via Bolzano a Quinto. Il passaparola per questa pizzeria è corso veloce tra gli amanti dell’impasto sottile, frutto di una lievitazione lenta e naturale. izza sottilissima, senza olio né sale e con ingredienti gourmet e se possibili biologici. Tra Le Stagionali ci sono la Roby con pomodoro stracchino, olive taggiasche e carciofi crudi e la Campagnola con funghi porcini freschi nostrani, tra le tradizionali la Vez (dedicata all’influencer Luca Vezil, che prima faceva qui il portapizze) con mozzarella e bresaola, rucola, mosto di taggiasca e mandorle tostate a pezzi, oppure la Ceccio con crema di pesto, mozzarella di bufala, pomodorini confit e pinoli tostati.