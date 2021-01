Giornata Mondiale della Pizza: ricette tipiche liguri e curiosità sulle migliori pizzerie della regione

Domenica 17 gennaio si celebra la 13esima Giornata Mondiale della Pizza, nel giorno di Sant'Antonio Abate, protettore di formai e pizzaioli.

La pizza è uno degli indiscussi simboli dell'Italia nel mondo, e ogni regione ha le sue ricette, curiosità e tradizioni: eccone alcune tutte liguri.

Pizza all'Andrea

La Pizza all'Andrea è una specialità del ponente ligure. Ma da dove arriva questo nome? Si dice che l'ammiraglio Andrea Doria, vissuto tra il '400 e il '500 e nativo di Oneglia, ne andasse particolarmente ghiotto. E una volta, al posto del pomodoro, si metteva una speciale pasta a base di sardine. La ricetta per prepararla in casa

Focaccia pizzata

Un incrocio tra la focaccia al formaggio di Recco e la pizza: la focaccia pizzata è una specialità ligure conosciuta anche semplicemente come "pizzata", e i suoi segreti sono la sfoglia sottile, come quella della focaccia di Recco, a cui vanno aggiunti altri ingredienti che la fanno per certi versi simili alla pizza tradizionale. La ricetta per prepararla in casa

Impasto per la pizza

Volete preparare la pizza "classica" a casa? Il suo impasto è composto da pochi e semplici ingredienti ed è indubbiamente un piatto piacevolissimo da preparare e da mangiare. La ricetta

Due pizzerie liguri tra le migliori 100 italiane

Lo scorso settembre, la guida online "50 Top Pizza" ha stilato una classifica delle 100 migliori pizzerie italiane: in questo elenco figurano anche due locali liguri, uno di Sarzana ("Officine del cibo") e uno di Genova ("La piazzetta del Pisacane").

Nella guida Pizzerie d'Italia 2021 un locale ligure premiato

La Liguria entra anche nella classifica di Gambero Rosso: nella guida "Pizzerie d'Italia 2021" c'è anche un locale ligure, le "Officine del cibo" di Sarzana, già citato sopra. Questa pizzeria ha ricevuto i "Tre spicchi" per la tradizionale pizza napoletana.