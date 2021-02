Giornata Mondiale della Nutella: 3 curiosità che legano la Liguria alla crema spalmabile

Il 5 febbraio è il World Nutella Day, la Giornata Mondiale della crema italiana più famosa nel mondo.

Questa giornata è stata stabilita il 5 febbriao 2007 dalla blogger americana Sara Rosso: secondo la blogger amante della Nutella, occorreva una giornata internazionale per festeggiare la celebre crema spalmabile alla nocciola. I fan le hanno dato ragione, iniziando a postare fotografie e video con, come protagonista, proprio la Nutella, invadendo i social e diventando un fenomeno mondiale.

Nel 2015, la giornata è stata riconosciuta ufficialmente dalla Ferrero, l'azienda produttrice della Nutella.

Come celebrare il World Nutella Day: i consigli

Il sito nutelladay.com fornisce alcuni utili spunti per tutti gli amanti della Nutella:

Inventarsi una ricetta con la Nutella

Fare una fotografia particolare con la Nutella

Creare oggetti e opere d'arte ispirati alla Nutella

Fare qualche accostamento gastronomico originale usando la Nutella

Raccontare la prima volta che abbiamo assaggiato la Nutella

Regalare la Nutella alle persone che amiamo

Far assaggiare la Nutella a qualcuno per la prima volta

Fare un party (o, di questi tempi, un video party) in onore della Nutella

Scrivere una canzone o una poesia sulla Nutella

Fare colazione a letto con la Nutella

Nutella e Liguria: curiosità

Non mancano le curiosità che legano la Nutella alla nostra regione, eccone 3:

Le Cinque Terre nella special edition della Nutella

A settembre Nutella ha voluto ricordare che, per cogliere il buono della vita, non serve cercare lontano, a volte basta guardarsi attorno: è nata così una "special edition" con barattoli decorati con i posti più belli d'Italia. Non poteva mancare la Liguria con le Cinque Terre.

Un panino alla Nutella da record

Quando si potevano organizzare eventi dal vivo, il Santuario di Gesù Bambino di Praga di Arenzano aveva ideato la Merenda del Cuore con il panino alla Nutella più lungo della Liguria. Seguiva poi una divertente gara a mangiarlo tutto nel più breve tempo possibile: i ricavati andavano ad aiutare le missioni carmelitane in Centrafrica.

Focaccette liguri... alla Nutella: che bontà!

Si sa, la Liguria è maestra nella nobile e squisita arte delle focaccette, servite alle sagre. Ogni località ha la sua ricetta, e le amatissime focaccette vengono farcite con ogni bontà... Nutella compresa!

A proposito di sagre: forse non tutti lo sanno ma a Isola del Cantone si tiene da anni la Sagra della Nutella, interamente dedicata alla crema spalmabile.